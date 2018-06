Op Best Kept Secret zie je ze: nieuwe bands die je nooit meer wilt missen

Op de zesde editie komt Best Kept Secret de wensen van het publiek tegemoet zonder zijn afkomst te verloochenen. Het draait in de kern om het ontdekken van je nieuwe favoriete artiesten. Idealiter zou het publiek inmiddels blind vertrouwen op de programmacommissie, maar zo werkt het niet; zonder grote headliners raak je de 25.000 kaarten niet kwijt. Arctic Monkeys en The National zijn dit jaar de grote trekkers.

Vooral naar die eerste was het uitzien. Er is een nieuw album vol stemmige croonersongs, dat in niets lijkt op de onstuimige debuutplaat van tien jaar geleden. De reacties waren niet onverdeeld positief, maar live tonen de Monkeys dat de nieuwe jas uitstekend past. Ze zien eruit alsof ze naar een dure bruiloft gaan, de visuals zijn stijlvol in zwart-wit en voor lolbroekerij is geen ruimte. Al langer probeerden ze hun jongehondenimago af te schudden, in Hilvarenbeek zien we voor het eerst volwassen mannen, in plaats van jongens die graag mannen willen zijn.

The National steekt daar een dag later bleek bij af. Hun optreden is foutloos, zoals we gewend zijn, maar geen moment heb je het gevoel dat er iets bijzonders gebeurt.

De beste liveshow komt op naam Downtown Boys, dankzij een frontvrouw die de strot, humor, over­tui­gings­kracht en moves heeft

Kom maar gewoon Gingen tijdens de eerste editie van het festival op tijd de lichten uit, tegenwoordig is er op veler verzoek een volwaardig nachtprogramma. Optredens van Umfang, Four Tet en Optio zijn het vermelden waard, maar niemand weet het publiek in extase te brengen als Job Jobse, de Amsterdammer die als geen ander aanvoelt wanneer je een nummer van Abba in een melodieuze technoset kunt mixen zonder voor gek te staan. Best Kept Secret kent dit jaar drie plekken waar feestsfeer belangrijker is dan optredens: het traditioneel door dj St. Paul geprogrammeerde stage 4, het rockhol Casbah en de nieuw Hang Out, waarvan het programma zelfs niet in het boekje staat. Kom maar gewoon, het wordt gezellig, dat is de boodschap. Het is er goed toeven. Minder geslaagd is de tipi waar mindfulness en techno worden gekoppeld. De tent is karig ingericht en het duo dat met mantra's de dans leidt, staat er onwennig bij. Het is grappig bedoeld, maar je moet die grap als organisatie wel serieus nemen, anders werkt het niet.