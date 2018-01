Oostpool brengt een swingende, stoute en messcherpe 'Romeo en Julia'

Toneelgroep Oostpool excelleert met een energieke Romeo en Julia, waarin de liefde opvlamt als tegenhanger van de haat tussen twee families.

Soms zijn doden nodig om vrede te krijgen. Die conclusie is onontkoombaar aan het eind van de 'Romeo en Julia' door Toneelgroep Oostpool. Het maakt de voorstelling realistischer en actueler dan in tijden gezien. Vertroostend als de verzuchting na een moord of dodelijk ongeval: als er iets goeds uit voortkomt, dan heeft zijn/haar dood toch zin gehad.

Maar: hét klassieke liefdesdrama en dan niet de liefde in de hoofdrol?! Natuurlijk is die belangrijk, ook in deze voorstelling, maar de vonk tussen Romeo (romantische Abe Dijkman) en Julia (pittige Dieuwertje Dir) wordt hier in een breder perspectief geplaatst. In feite niet meer dan een puberale bevlieging - tussen een dertien- en vijftienjarige! - kan die ontvlammen tot vurige passie, juist als tegenhanger van de haat tussen beider families.

Te­gen­stel­lin­gen die elkaar versterken zijn de motor van dit stuk. Lieve hemel, de energie spat ervanaf

Het waarom doet er allang niet meer toe. De vete tussen de Capuletti's en Montecchi's is domweg een gegeven: basis voor geweld én - o jee - mest voor de liefde. Het een niet zonder het andere. Haat en liefde, eer en wraak, woord en daad, handgebaar en handgemeen.

Tegenstellingen die elkaar versterken. Die zijn de motor van deze 'Romeo en Julia' en, lieve hemel, de (opgekropte) energie spat ervanaf. Ook in beeld. Het draaitoneel is half rood en half blauw, aanvankelijk met keurig gerangschikte en opgestapelde rekwisieten als stoelen, bierkratten, thermoskannen. Maar je weet: daar gaat mee gesmeten worden.