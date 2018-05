Ook voor niet-ingewijden valt er om 'Deadpool 2' verrassend veel te gniffelen

Het is alsof je in het hoofd kijkt van dat slimste jongetje in de klas: zo'n stuiterend type dat over zichzelf heen buitelt van verwijzingen, grapjes en knipogen die alleen ingewijden snappen. Soms hondsvermoeiend, soms irritant en eigenlijk ook heel leuk.

'Deadpool 2', het vervolg op de onverwacht succesvolle Marvelstripverfilming uit 2016 , is een film die binnen het genre zijn eigen gang gaat. Superheldenfilms rond rechtschapen blanke mannen die de wereld redden, begonnen al wat slijtage te vertonen toen vrouwen ('Wonder Woman') en zwarte helden ('Black Panther') voor hernieuwde energie zorgden.

Verminkte huurmoordenaar

'Deadpool' is een verhaal apart: subversief, hard én grappig - net als het titelpersonage, een vuilbekkende, gewelddadige, verminkte huurmoordenaar die recht in de camera kijkt voor maffe terzijdes, dol is op zijn vrouw maar ook graag mannen knuffelt. Zijn superkracht: een lichaam dat extreem snel heelt. Handig, tijdens zijn lawaaierige missie, met een bijeengeraapt team, om een pyromanische tienerjongen op het goede spoor te krijgen. Een schurk met een klein hartje.

Het is een bloedig adhd-verhaal waar Marvelfans van zullen smullen, maar ook voor niet-ingewijden valt er verrassend veel te gniffelen. Acteur en co-scenarist/co-producent Ryan Reynolds, de meeste tijd verborgen achter een masker, is leuk als een man die weet dat hij een fictief personage in een fictief verhaal is, en toch probeert de boel een beetje naar zijn hand te zetten. En hoofdschuddend moppert op de film waar hij in zit. 'Luie scenarioschrijver' klinkt het herhaaldelijk.

