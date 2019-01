Ook Linda de Mol stapt van RTL over naar Talpa

Lang gingen er geruchten dat ze de overstap zou maken. Nu is de kogel door de kerk: Linda de Mol vertrekt na ruim elf jaar van RTL naar Talpa Network, de zendergroep van haar broer John de Mol. Op 1 juli begint ze bij SBS 6, meldde Lindanieuws.nl woensdag.

“Ik heb altijd gezegd: ‘Als mijn broer me vraagt of ik kom helpen, dan zeg ik natuurlijk ja’”, stelt de presentatrice in een reactie. “En die vraag kwam afgelopen december. Ik zie het als een spannende uitdaging: we gaan de komende tijd samen bouwen aan de zenders en ik hoop dat ik iets moois kan bijdragen.”

Nieuwe klap RTL Het afscheid van Linda is opnieuw een klap voor RTL. Het bedrijf, dat in 2007 grote delen van Johns mislukte zender Tien overnam, zwaaide vorig jaar onder andere Gordon, het ‘Voetbal Inside’-trio (nu ‘Veronica Inside’ en zoon Johnny de Mol uit. En maandag bleek dat ook presentatrice Wendy van Dijk RTL heeft verruild voor Talpa Network, waaronder SBS 6, Veronica, Net 5 en SBS 9 vallen. Naast populaire presentatoren, verliest RTL bovendien een aantal goed bekeken programma’s. Zo neemt mediavrouw De Mol onder meer haar shows ‘Postcodeloterij Miljoenenjacht’, ‘Linda’s Zomerweek’, en ‘Ik Hou van Holland’ mee. Eerder verhuisden ‘It Takes Two’ en ‘Dance Dance Dance’ van RTL naar SBS 6. En achter de schermen probeert John kijkcijferkanon ‘The Voice of Holland’ naar SBS 6 te halen, gaf hij vorige maand toe in praatprogramma ‘Pauw’. Hoewel de talentenjacht uit de koker van de mediabons komt, heeft RTL de uitzendrechten in handen. “44 advocaten zijn er nu mee bezig, het is een juridische discussie met RTL”. Niet alleen RTL moet het ontgelden. Ook bij andere concurrenten kaapte John succesnummers weg. Zo lokte hij Jan Versteegh weg bij BNNVara; hij presenteert sinds vorige week samen met Albert Verlinde het nieuwe entertainmentprogramma ‘6 Inside’ op SBS6.

Een nieuwe familiezender De strategie van broer De Mol om met dit soort transfers van SBS 6 een grote zender te maken, doet denken aan het begin van Tien, of Talpa zoals de zender aanvankelijk heette. Ook rond 2005 hengelde de mediatycoon al bekende programma’s en grote sterren binnen om zijn zender te doen groeien, onder wie zijn zus Linda in 2006. Maar twee jaar later verdween Tien, omdat de zender onvoldoende kijkers en adverteerders trok. ‘Kliekjes-tv’, noemden sommigen critici de programmering. Anderen weten de mislukking van Tien aan de doelgroep die John met zijn zender wilde trekken: iedereen. Van SBS 6 wil John een familiezender maken die tussen NPO 1 en RTL 4 inzit. Hoewel de zenders Net 5 en Veronica prima scoren, mede dankzij de Champions League en programma’s als ‘Veronica Inside’, kent SBS 6, het vlaggenschip van Talpa Network, nu nog kwakkelende kijkcijfers. De mediamagnaat geeft SBS 6 ‘uiterlijk twee tot drie jaar’ om op te krabbelen, stelde hij in ‘Pauw’. Met de komst van zijn veelvuldig bejubelde zus hoopt hij de opmars een zwieper te geven. “Ik heb geen seconde getwijfeld om haar te laten weten dat we haar bij Talpa Network hard nodig hebben”, reageerde John op de komst van zijn zus. “ Ik verheug me erop om samen met haar te werken aan de succesvolle programma’s die ze gaat doen en de nieuwe die ze nog gaat ontwikkelen.”

