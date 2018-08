Ook leden van het Spaanse koningshuis kunnen diep vallen, tot in de gevangenis

De zwager van de Spaanse koning, Iñaki Urdangarin, brengt zijn dagen door met het verzorgen van zijn tomaten- en paprikaplanten op de binnenplaats van de gevangenis Brieva op zo’n 80 kilometer van Madrid. Twee maanden zit hij nu vast, hij heeft nog vijf jaar en acht maanden te gaan. Op amnestie van koning Felipe hoeft hij niet te rekenen. Die wil niets meer te maken hebben met de man van zijn zus Infanta Cristina. Zij wordt overigens ook niet meer voor officiële gelegenheden uitgenodigd en Felipe ontnam haar de titel hertogin van Palma de Majorca.

Voor Iñaki, nationale sportheld en lid van de koninklijke familie, ging het deksel van ieder geldpotje

Cristina bezoekt Iñaki trouw. Dat heeft wel wat voeten in de aarde, want ze woont met hun vier kinderen in Genève. Een hele trip dus, voor een bezoekje dat veertig minuten mag duren.

Juichende koning Ooit was Iñaki de trots van de familie. Toen hij nog professioneel handbal speelde en een bronzen plak voor Spanje won op de Olympische Spelen van 2000, stond Felipe te juichen op de tribune. De mannen waren dikke vrienden. Nadat Iñaki een punt achter zijn sportcarrière gezet had, ging het mis. Met dubieuze zakenpartners richtte hij de stichting Nóos op die allerhande sportevenementen en symposia organiseerde. Voor Iñaki, nationale sportheld en lid van de koninklijke familie, ging het deksel van ieder geldpotje. Maar er bleef verdacht veel aan de strijkstok hangen, uiteindelijk werd hij veroordeeld voor het verduisteren van zes miljoen euro aan overheidsgeld. Rond Cristina hing een indringende geur van medeplichtigheid – zij bestierde een zusterorganisatie – maar de prinses kwam er met een geldboete vanaf. Om te bewijzen dat de oude en huidige koningin prima door een deur kunnen, gingen Sofía, Letizia en de meiden winkelen op de markt in Palma Na aanvankelijke opluchting in Spanje dat Iñaki daadwerkelijk veroordeeld werd – men vreesde voor klassenjustitie – wordt er nu een beetje gemord over zijn voorkeursbehandeling in de nor; hij mocht zelf kiezen waar hij ging zitten. Dat werd Brieva, eigenlijk een vrouwengevangenis met slechts vijf cellen voor mannen. Iñaki zou met een bewaker mogen hardlopen op tijden dat de andere gevangenen in hun cel zitten. En er zou speciaal voor hem een hometrainer zijn aangeschaft.