Ook Instagrammers op leeftijd hebben #couplegoals

Dat je voor succes op Instagram niet per se Kim Kardashian of Beyoncé hoeft te heten, bewees senior Brit Geoffrey Walker deze week. Hij groeide uit tot een ware beroemdheid vanwege de vele foto’s die hij van zichzelf en zijn vrouw online zette.

Walker was begonnen met Instagram om makkelijker in contact te blijven met zijn familieleden. Hij plaatste foto’s van de natuur en zijn kleinkinderen, maar vooral veel foto’s met zijn vrouw Pauline. Tot nu toe weinig aan de hand, maar alles veranderde totdat een van zijn volgers besloot een kiekje op Twitter door te plaatsen.

Lauren Skell zette een paar foto’s in een tweet en schreef: “Deze oude man plaatst altijd foto’s op instagram van zijn vrouw. Ze zijn zo lief.” Skell’s tweet kreeg binnen een dag meer dan 50.000 retweets en 175.000 likes en Walker kreeg binnen een paar dagen ineens 20.000 volgers erbij.

Walker zelf zag tot zijn grote verbazing ineens zijn volgers omhoog schieten toen hij uit eten was met zijn dochter. “Ik wist niet dat iemand mijn foto’s op een andere site had geplaatst”, zei Walker deze week tegen de Britse Metro. "Ik had pas door dat er wat aan de hand was toen mensen mij berichten begonnen te sturen."

Waren het eerst nog zo’n 6 likes die Walker op zijn foto’s kreeg, inmiddels zijn dat er duizenden. Zijn volgers reageren vooral enthousiast op de teksten die Walker bij zijn foto’s zet. Zo is er onder een foto van zijn vrouw te lezen: “Pauline ziet er vandaag net zo adembenemend uit als toen ze zestien was.”

Walker en zijn vrouw trouwden in 1951, maar kort daarna werd hij als soldaat uitgezonden en moest hij het 18 maanden zonder zijn vrouw stellen. Toen hij terugkwam schreef hij een boek over die tijd. Het boek, beschreven als 'een waargebeurd verhaal over twee jonge geliefden die onvrijwillig gescheiden moeten leven', is nog steeds te krijgen op Amazon voor iets meer dan een euro.

Walker zelf blijft nuchter onder zijn succes. Hij verwacht dat het van korte duur is. “Ik heb geen verstand van internethypes, maar dit zal vast vlug weer overwaaien.” Hij beloofde wel dat hij zijn pagina zoals gebruikelijk zal blijven updaten.

