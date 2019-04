Ook in de zestiende eeuw koos niet de familie, maar man en vrouw zelf voor het huwelijk

Het onderzoek en dit boek zijn mogelijk gemaakt door een grote groep vrijwilligers. Er zijn er wel zo’n 500 bij betrokken geweest, maar een harde kern van pakweg 20, 30 enthousiaste mensen heeft het leeuwendeel van de data ingevoerd in de computer. Zij hebben ervoor gezorgd dat gegevens uit de Amsterdamse ondertrouwregisters van eind 16de tot begin 19de eeuw voor een groot deel toegankelijk zijn gemaakt.

In 1578 werd in Amsterdam de Bank van Huwelijkse Zaken ingesteld, die toezag op alle formaliteiten rond het huwelijk. Alle burgers, of je nu arm of rijk was, waren voor de wet gelijk. Je moest ten minste drie zondagen eerder in ondertrouw. Dan werden allerlei gegevens genoteerd. De tijd tot het huwelijk was een soort controlefase. Er werd gekeken of mensen niet elders al gehuwd waren. En als een van de partners jonger dan 30 was, moest er toestemming van de ouders zijn.

Voor ons verklaart dat de opkomst van de begijnhoven, een typisch Noord­west-Eu­ro­pees fenomeen

Wat de Amsterdamse registers bijzonder maakt is dat ze goed bewaard zijn gebleven en een beeld geven over een lange periode van alle rangen en standen. Bovendien waren de Amsterdamse klerken heel ijverig: ze noteerden bij- voorbeeld ook hoe oud de huwelijkskandidaten waren. Dat lijkt nu niets bijzonders, maar in de 16de, 17de eeuw was leeftijd helemaal niet zo belangrijk. Je zult weinig bronnen vinden waar consequent leeftijden werden genoteerd. Pas vanaf de 18de eeuw ging men, bijvoorbeeld bij volkstellingen, mensen daar systematisch naar vragen.