Ook in de taal zijn goede voornemens gedoemd te mislukken

Althans, dan heeft u het er niet meer over. Hoe ik dat weet? Door de spreiding van de woordgroep 'goede voornemens' in de krant te bekijken.

Lees verder na de advertentie

Als Trouw-lezer heeft u tussen januari 2013 en december 2017 127 keer over 'goede voornemen(s)' kunnen lezen. Bij een constante aandacht voor al die fraaie intenties zou deze woordgroep gemiddeld ongeveer twee keer per maand in een krantenbericht moeten voorkomen. De werkelijkheid is anders: in januari figureerde de woordgroep respectievelijk 10 (2013), 10 (2014), 11 (2015), 9 (2016) en 9 (2017) keer in een bericht; in de decembermaanden was dat 4 (2013), 4 (2014), 1 (2015), 5 (2016), 8 (2017) keer. Goede voornemens zijn dus een winters onderwerp en heten daarom ook geregeld nieuwjaarsvoornemens.

Afgaande op de combineerbaarheid van 'goede voornemen(s)' met werkwoorden moet u er ernstig rekening mee houden dat er niet veel van terecht zal komen. Je kunt goede voornemens weliswaar realiseren, doen slagen of uitkomen, verwezenlijken, volhouden en waarmaken, maar er zijn méér combinatiemogelijkheden met werkwoorden met een negatieve lading: goede voornemens sneuvelen, stranden, worden opgegeven of vergeten, zijn gedoemd te mislukken, er komt niets van terecht, je geeft ze op of laat ze varen. Ook de combinatie van 'goede voornemen(s)' met 'vol(ge)houden' blijkt bij nader inzien niet zo hoopgevend: verdacht vaak staat in dezelfde zin het woordje 'niet'.

Ton den Boon (woorden) en Peter-Arno Coppen (grammatica) schrijven om de beurt een dagelijkse rubriek over taal. Lees hier eerdere afleveringen terug