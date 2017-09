Ook in de literaire wereld komen stalkers voor

Vorige week stapte de Belgische schrijfster Amélie Nothomb naar de rechter omdat zij al tien jaar gestalkt wordt door een fan die nu zelfs haar appartement was binnengedrongen en dreigde met geweld. In een rugzak had de vrouw touw en een mes bij zich, zo berichtte De Morgen.

Lees verder na de advertentie

In het verleden zochten ook schrijvers als J.K. Rowling en Patricia Cornwell juridische hulp omdat zij gestalkt werden door lezers. Beiden werden vooral online geterroriseerd, gebombardeerd met emails en tweets. De stalkers kregen een contactverbod.

Hysterische fan Annie Wilkis ontvoert haar meest geliefde auteur en bindt hem vast in een afgelegen huis