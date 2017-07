Ook de Zonnekoning was maar een gewone sterveling

Zonnekoning was zijn bijnaam. Tijdens leven ogenschijnlijk onsterfelijk, halfgoddelijk, een symbool van kracht en macht. Maar ook aan het leven van de Franse koning Lodewijk de Veertiende kwam, in 1715, een einde. Een prozaïsch, nederigmakend einde.

Die tegenstelling is fascinerend, vindt de Spaanse filmmaker Albert Serra. De regisseur, die zich met eerder werk als ‘Honor de cavalleria’ al een minimalist betoonde, stelt drie camera’s op rond het bed van de 76-jarige monarch en registreert wat er in de laatste vijftien dagen gebeurt. Dat is gek genoeg inderdaad fascinerend.

Wie Louis’ paleis in Versailles heeft gezien, denkt aan vergulde pracht en grootse zalen

De Franse acteur Jean-Pierre Léaud, als jongeman in de jaren zestig het gezicht van de Franse Nouvelle Vague-beweging en inmiddels zelf een zeventiger, ging twee weken in bed liggen. In koninklijk ondergoed en kamerjas, onder prachtige lakens en geborduurde dekens, en steevast getooid met een grijze, woest uitstaande pruik.

Wie Louis’ paleis in Versailles heeft gezien, denkt aan vergulde pracht en grootse zalen, maar Serra filmt het ziekbed op het claustrofobische af in één duistere, bedompte ruimte waarbij de stank van koortszweet, ongewassen lichamen en vettige pruiken als het ware van het filmdoek druipt.

Rond het bed verdringen zich fluisterende artsen die het met elkaar oneens zijn, raadgevers en dienaars die er alles aan doen om de status van de zieke hoog te houden, maar even ontredderd lijken als de koning zelf.

Tegenover een groepje blozende hofdames brengt Louis de hoffelijkheid nog op om even een hoed op te zetten, maar met de dag wil zijn lichaam minder.

Eten lukt nauwelijks, water drinkt hij uitsluitend uit een kristallen glas: Léaud trekt zijn lippen in een rechte streep die een mengeling van fysieke uitputting en verwende nukkigheid uitdrukt. Tegelijkertijd behoudt hij met zijn donkere priemende ogen een zekere charme en gratie. Kijken we naar het einde van een glorieus tijdperk of van een mensenleven?

Geschiedenisboeken mogen nog zulke grote woorden gebruiken voor deze historische figuur, uiteindelijk sluipt de dood stilletjes het koninklijke bed in en omarmt een man die op is. Een gewone sterveling.

