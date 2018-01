Ook de buurvrouw van Astrid Holleeder verdient een levensverhaal

De levensverhalen van Jan Six, Astrid Holleeder, Gijp, Kieft, Jan Wolkers; ze zijn niet aan te slepen bij de boekhandel. Maar ook de behoefte om het eigen levensverhaal te láten vastleggen, is groot. Soms in een 'inspirerende omgeving', zoals de Portugese Algarve, maar ook de bezettingsgraad van de schoolbanken is hoog.

Sinds de Schrijversvakschool Amsterdam in 2013 met de cursus 'Verhalende non-fictie' begon, zitten de groepen steevast vol. Ook de Schrijversacademie in Leiden (15 locaties landelijk) ziet een sterke toename van het aantal studenten voor de opleiding 'familieverhalen en biografieën schrijven'. "Toen wij daar in 2013 mee begonnen, zaten er tien studenten in de groep. Tegenwoordig starten er zeker vier keer per jaar nieuwe klassen met de specialisatie, die daarmee dus ruim is verviervoudigd en nog steeds doorgroeit", vertelt een woordvoerder.

Er is een sterke behoefte om terug te blikken in een tijd dat we maar dóórgaan

Afstand nemen Docent Tania Heimans weet wel hoe dat komt. Ze geeft les in levensverhalen schrijven bij de Schrijversacademie en merkt: "Er is een sterke behoefte om terug te blikken in een tijd dat we maar doorgaan en doorgaan. De wil om een levensverhaal te schrijven komt voort uit een soort tegenbeweging: even afstand nemen, overzicht krijgen, waar liggen mijn wortels? Hoe was het leven van mijn ouders? Het grotere verband willen zien. Dat geeft uiteindelijk ook inzicht in hun eigen leven." Ginny Krijgsman kreeg les van Heimans. Zij reconstrueert de geschiedenis van haar familie in voormalig Nederlands-Indië om te laten zien hoe dit verleden nog altijd doorwerkt op de huidige generatie. "Eerst dacht ik: wat voegt mijn verhaal nou toe als ik het vergelijk met de verhalen van Adriaan van Dis en Alfred Birney?" vertelt Krijgsman. "De trauma's van mijn vader over die tijd, daar groeide ik mee op, die waren voor mij zo normaal, dat ik dacht dat ik geen verhaal had." Maar hoe dat nou precies zat met die geschiedenis, dat bleef haar achtervolgen. "Dus besloot ik het te gaan uitzoeken, heel feitelijk. Al die losse eindjes moesten in een verhaal worden verweven. Het verhaal van mijn vader is immers niet alleen zijn en mijn verhaal, het speelt door bij nieuwe generaties. Daarom moet het worden doorgegeven. En het moet niet alleen kloppen, het moet ook leesbaar zijn. Daarom ben ik die cursus gaan volgen. Het moet uitgeefwaardig zijn, ik ga voor het hoogste." Als biograaf krijg je een waaier aan informatie en de kunst is om niet alles te gebruiken

Voor mijzelf Voor Bettie van Veen (68) hoeft dat niet. "Al is er geen hond die het leest, het moet worden opgeschreven. Er moet een product komen. De doelgroep: ikzelf en niemand anders." Van Veen is met pensioen, heeft ook de tijd om eens goed in de geschiedenis van haar tuindersfamilie te duiken. Een bezigheid die bovendien past bij deze fase van haar leven: "Ik denk dat je je op een bepaalde leeftijd dingen begint af te vragen. 'O, dat is een Van Veen, dat kun je wel zien', zeiden de mensen in het dorp bijvoorbeeld weleens tegen mij of mijn broers. Maar wat betekent het om een Van Veen te zijn?" Die vraag viel samen met het overlijden van haar broer. "Daar begint mijn verhaal ook mee, met mijn broer die in een ambulance wordt afgevoerd. Hij is onze vader als tuinder opgevolgd in 1970, toen vader stierf. Rooie Nol werd hij genoemd, mijn vader. Maar waarom ook alweer? Ik heb heel wat mensen gesproken die misschien iets over mijn familie konden weten. Je krijgt een waaier aan informatie en de kunst is om niet alles te gebruiken. Dat leer je ook op de schrijversacademie." Als ik zou schrijven om iets te verwerken, dan zou het niet best zijn Ginny Krijgsman Het spitten, het onderzoeken, het spreken van mensen; het heeft Van Veen ook inzicht gegeven in de identiteit van haar familie. "Hardwerkende mensen, gelovig, een sterk rechtvaardigheidsgevoel, loyaal, maar ons gezin was ook naïef. Uiteindelijk moet het zo worden dat als je het boek dichtslaat, dat je dan weet: Aha, dus dat waren de Van Venen." Zowel Krijgsman als Van Veen zien het schrijven van het familieverhaal niet als een vorm van verwerking of therapie: "Nee, zeg. Schrijven wilde ik altijd al, al vanaf mijn dertiende", zegt Krijgsman. "Ik wilde schrijfster worden of archeologe. Als ik het zou doen om iets te verwerken, dan zou het niet best zijn." Docente Heimans komt weleens studenten tegen die willen afrekenen met hun jeugd. Zo kwam er een keer een vrouw naar de academie die haar nare kindertijd van zich af wilde schrijven. "Dat leek me belastend voor de groep, maar ook voor haarzelf. Zou u niet beginnen met in het verleden van uw moeder te duiken, adviseerde ik haar toen. Dat deed ze en het heeft haar geleerd waarom haar moeder de vrouw is geworden die ze nu is. Het kan best helend werken, maar ik benadruk altijd dat het ambacht schrijven voorop staat." Tegenwoordig is alles mogelijk, je moet het verhaal van je leven zelf schrijven