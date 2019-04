Ook als Von Schirach persoonlijk wordt, wil hij een zekere distantie bewaren

Een man, alleenstaand, klein van postuur en zonder crimineel verleden steelt in een opwelling een sporttas vol cocaïne. Een vrouw is veroordeeld voor de moord op haar baby. Een gescheiden man koopt online een sekspop die voor hem een teerbeminde echtgenote wordt. En dan breekt de buurman in. Drie inkijkjes uit ‘Straf’, de onlangs vertaalde nieuwe verhalenbundel van Ferdinand von Schirach.

Zijn misdaadverhalen en romans zijn inmiddels in veertig landen vertaald. Hij verkocht miljoenen boeken. The New York Times prees hem de hemel in, The Independent vergeleek hem met Kafka en Kleist. In eigen land schreef een recensent in Die Zeit: ‘Ferdinand von Schirach kan niet schrijven.’

Von Schirach weet in enkele alinea's een heel leven te beschrijven

Nu hoeven succes en kwaliteit niet altijd samen op te trekken, maar het is opvallend hoe zuinigjes de literaire kritiek in Duitsland het bijzondere proza van de voormalige Berlijnse strafadvocaat en inmiddels fulltime schrijver benadert. Waarschijnlijk sta je als kleinzoon van oorlogsmisdadiger Baldur von Schirach (hij leidde de Hitlerjugend in nazi-Duitsland), als succesvol advocaat en als schrijver wiens werk draait om de begrippen ‘schuld’, ‘verantwoordelijkheid’ en ‘moraal’ in het land dat gewetensvol het eigen, duistere verleden bevroeg sowieso in felle schijnwerpers.

Zonder opsmuk De zuinigheid ontstond vooral toen Von Schirach (1964) van het korte verhaal, gebaseerd op echte gevallen uit zijn advocatenpraktijk, overstapte naar de roman. En eerlijk is eerlijk: het leek wel of hij in ruil voor meer pagina’s en een grotere spanningsboog juist iets kwijtraakte in plaats van toevoegde. Hij werd beschouwelijker, en dat wrong. Die korte verhalen, die waren geniaal. Daarin wist Von Schirach vaak in enkele alinea’s een heel leven te beschrijven, zonder opsmuk, zonder bijvoeglijke naamwoorden of metaforen, heel trefzeker. Soms was een verhaal maar 3 pagina’s lang. Soms was de misdaad klein, soms erg bloederig. ‘Messy’ als een Coen Brothers film. Vrouw met depressie gaat panty’s stelen. Huisarts hakt na veertig jaar huwelijk zijn vrouw aan mootjes in de kelder. Zelfs verbindingswoorden tussen zinnen ontbraken vaak, waardoor de mensen in zijn verhalen nog sterker in een eenzaam universum leken rond te dolen. Hij beschreef hoe ze in de problemen waren geraakt - soms door toeval, onhandigheden, dommigheid, de loop der dingen. Het waren ‘normale’ mensen, geen seriemoordenaars, psychopaten of andere uitzonderlijke gevallen, die interesseerden hem niet, vertelde hij eens in een interview met deze krant. Hem ging het om mensen in wie je je als lezer kon verplaatsen, al kwamen ze uiteindelijk wel in uitzonderlijke situaties terecht. Na bijna 8 jaar keert Von Schirach in ‘Straf’ nu gelukkig weer terug naar het terrein dat hij het beste beheerst en trakteert hij op 12 korte verhalen. Alleen al voor ‘Lydia’ is de bundel de moeite waard. Lydia is de naam die ene Meyerbeck geeft aan de dure, geavanceerde sekspop die hij op internet kocht. Meyerbeck werkt in een raamloos kantoor, de bedrijfskantine is hem te lawaaiig. Hij is net gescheiden, zijn vrouw leerde een andere man kennen en huurde voor hem een appartement. Ze kocht zelfs het servies voor zijn keuken.