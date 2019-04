Ooit floreerden de opiniebladen, nu dreigt Vrij Nederland de redactie te ontslaan

Het linkse opinieblad Vrij Nederland verkeert opnieuw in zwaar weer. Hoofdredacteur Ward Wijndelts heeft een drastisch reddingsplan opgesteld. Volgens het uitgelekte voorstel wil hij alle vaste redacteuren ontslaan en, naast zichzelf en twee ondersteunende krachten, voortaan alleen nog freelancers inzetten.

Wijndelts wil niet ingaan op de aard van zijn plan, maar bevestigt in NRC dat uitgever WPG hem in oktober heeft gevraagd om te bedenken hoe hij het noodlijdende tijdschrift toekomstbestendig zou kunnen maken. Zijn voorzet ligt nu ter goedkeuring bij de redactie, die nog niet inhoudelijk wil reageren.

In 2015 speelde de VN-directie ook al eens met de gedachte om een groot deel van de redactie te ontslaan. Dat werd toen gedwarsboomd door de redactie zelf, die dankzij krachtige statuten veel inspraak heeft bij reorganisaties. In de nasleep van het conflict stapten de toenmalige hoofdredacteur Frits van Exter en zijn plaatsvervanger Robert van de Griend op.

Bij VN, als verzetsblad opgericht in de Tweede Wereldoorlog, werken nog twaalf vaste krachten. Het tijdschrift zoekt al jaren naar manieren om uit de rode cijfers te komen. Zo stapte het blad in 2016 over van een wekelijkse uitgave naar een maandelijkse. Vorig jaar onderging VN nog een ingrijpende restyling. Vaste rubrieken en columnisten verdwenen en er werd minder op nieuws gejaagd. Dat drukte de kosten, maar de abonnees bleven weglopen. Volgens NRC zakte de betaalde oplage in 2018 naar 18.964, een derde minder dan het jaar ervoor.

Rompredactie Ooit floreerden de opiniebladen, maar inmiddels worstelen de meeste om te overleven. Hun functie is deels overgenomen door kranten en online platforms. Uitzondering is De Groene Amsterdammer; dit blad, ooit een zorgenkindje, doet het juist goed. De oplage is weliswaar bescheiden, maar groeit jaar na jaar. Het grotere Elsevier en HP/De Tijd kampen daarentegen met dalende oplages. HP/De Tijd heeft vaste schrijvende redacteuren daarom al eerder geschrapt. Het gevaar van zo’n uitgeklede ‘romp-redactie’ is dat zoiets als onderzoeksjournalistiek, een tijdrovend specialisme, alleen nog te beoefenen valt met behulp van externe subsidies. Uitgever WPG laat weten dat Vrij Nederland al jaren geen renderende titel meer is, maar er zou geen intentie bestaan om het blad op te heffen. De Stichting Weekbladpers, eigenaar van WPG, vermeldt in haar statuten dat zij de linkse pers wil beschermen. De uitgever staat daar achter: VN hoeft niet winstgevend te worden, maar wel kostendekkend. WPG belooft een investering van een half miljoen euro als de redactie de reorganisatieplannen aanvaardt.

