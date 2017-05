Onzin, die aparte prijzen voor de seksen. Emma Watson is de beste acteur (m/v)

Eigenlijk is het eigenaardig dat, als de filmwereld prijzen verdeelt, er onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen. Oscars, Zilveren Beren, Gouden Palmen en Kalveren: overal worden beeldjes uitgedeeld in de categorieën ‘beste acteur’ en ‘beste actrice’. Waarom? Omdat vrouwen heel anders acteren dan mannen? Omdat mannen zo beroerd presteren dat ze anders nooit kans zouden maken op een prijs, of vice versa? Nee natuurlijk. Het enige waarneembare verschil is dat actrices slechter worden betaald dan hun mannelijke collega’s, maar dat is een andere discussie.

Stel je voor dat bij het uitdelen van literatuurprijzen de schrijvers gescheiden zouden worden van de schrijfsters (mag je dat woord eigenlijk nog wel gebruiken?). Er zou een opstand uitbreken. Oké, in de sport zijn er natuurlijk fysieke redenen om onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen, als het op het meten van prestaties aankomt. Daarbij: in de sportwereld heerst een vrij traditioneel wereldbeeld, terwijl de filmwereld zichzelf juist graag ziet als progressief. Het is dus best opmerkelijk dat vorig weekend voor het eerst een ‘genderneutrale’ acteerprijs werd uitgereikt, bij de MTV Movie & TV Awards. Emma Watson werd uitgeroepen tot beste acteur (m/v) voor haar hoofdrol in ‘Beauty and the Beast’.

Afrekenen met vooroordelen Ze hadden geen betere keuze kunnen maken, want Emma weet hoe je zo’n emancipatoir mijlpaaltje voorziet van het juiste commentaar. “Voor mij wil dit zeggen dat acteren gaat over je verplaatsen in andermans schoenen en dat je daarvoor geen twee categorieën nodig hebt”, zei ze in haar speech. “Empathie en verbeelding kennen geen grenzen.” ‘Jammer dat er geen prijs is voor meest pretentieuze, politiek correcte persoon op deze planeet, want die zou ze winnen, welk geslacht ze ook denkt te hebben.’ Tv-commentator Piers Morgan De actrice, die u zonder twijfel kent als Hermelien, de slimste tovenaarsleerling uit de Harry Potterserie, is niet alleen een veelgevraagd actrice – deze week gaat de verfilming van ‘The Circle’ in premiere waarin ze de hoofdrol speelt – ze is ook een zelfverklaard feminist. Drie jaar geleden hield ze– toen 24 en zichtbaar nerveus – een toespraak voor de Verenigde Naties die veel indruk maakte. Ze rekende af met het vooroordeel dat feministen mannenhaters zijn. “Het gaat om gelijkheid tussen man en vrouw. Mannen zitten net zo goed gevangen in rolpatronen. We moeten onszelf bevrijden”, zei ze. Tekst loopt door onder video Uiteraard lieten de doodsbedreigingen niet lang op zich wachten, na deze speech, maar Emma zei dat ze daardoor enkel gemotiveerder werd. Ook op haar genderneutrale filmprijs kwam natuurlijk kritiek. Piers Morgan, tv-presentator en hoofdredacteur van boulevard-website Mail online, schreef : ‘Jammer dat er geen prijs is voor meest pretentieuze, politiek correcte persoon op deze planeet, want die zou ze winnen, welk geslacht ze ook denkt te hebben.’ Dergelijke kritiek van zo’n aartsconservatieve brompot geldt in het huidige politieke klimaat natuurlijk als compliment, dus Emma zal haar schouders hebben opgehaald en nog eens tevreden naar haar prijs – een gestyleerde bak popcorn – gekeken hebben.

Meer genderneutrale prijzen Overigens hebben Adele, Pharrell Williams en Ed Sheeran ook al genderneutrale prijzen op de schoorsteenmantel staan. De muziekwereld loopt namelijk een beetje voor op de film. Bij de Grammy’s is vijf jaar geleden al het onderscheid tussen zangers en zangeressen geschrapt. Met minder fanfare, het was vooral een manier om het oerwoud aan prijzen iets uit te dunnen. Gek genoeg houdt de muziekdivisie van MTV nog wel vast aan de categorieën ‘Best Male’ en ‘Female Video’ bij de Video Music Awards. Waarschijnlijk een kwestie van tijd. Lees ook de recensie van Watsons nieuwste film The Circle: mislukte aanklacht tegen datadictatuur Harmen van Dijk is redacteur van zaterdagmagazine Tijd. Wekelijks bespiegelt hij de levens van beroemde mensen in Nederland en ver daar buiten. Reacties naar: h.vandijk@trouw.nl

