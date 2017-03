Onze innerlijke homo economicus hoeft niet voort te woekeren

Over het boek

Stelt u zichzelf eens voor als een tuin. Nee, niet zo'n aangeharkt gazonnetje, keurig omzoomd door betonnen opsluitband, maar een wilde tuin. In een wilde tuin mag alles groeien en kunt u planten wat u maar wilt. Kijkt u zo ook eens naar uzelf: als een plek waarvoor u zorg moet dragen, maar waar ook van alles mag gebeuren. Zo kunt u volgens Kris Pint weerstand bieden aan het ons door het liberale kapitalisme opgedrongen zelfbeeld van de flexibele, efficiënte homo economicus.

Daartoe moeten we wel eerst wieden; ons ledigen van vooroordelen over wie we zijn of horen te zijn. Wieden in een wilde tuin: dat lijkt tegenstrijdig. Maar de tuin moet geen jungle worden, ze blijft iets kunstmatigs. Waar het om gaat, is dat we het zelfbeeld van de homo economicus mogen vervangen door een ander zelfbeeld.

Om te tonen hoe onze verbeelding nieuwe zelfbeelden kan ontsluiten, waarmee we een gezonde zelfzorg kunnen ontwikkelen, voert Pint de lezer langs onder anderen Carl Gustav Jung, Roland Barthes, Michel Foucault en Friedrich Nietzsche. Daarbij benadrukt hij dat er geen authentiek zelf bestaat; geen 'echt ik' achter het masker, onze persona - een begrip dat Pint aan Jung ontleent. Er is slechts een dynamisch, fictief zelfbeeld waarbij we ons prettig voelen of niet, dat werkt of niet.