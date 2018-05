Onze heilige koe verbeeld in een 'autotempel'

Drie witte 'Kevers' zijn met de neuzen tegen elkaar gezet. Als je erin gaat zitten - er passen zes mensen in - waan je je in een kathedraal. Het licht in de kapelletjes valt binnen door 'glas-in-loodramen' gemaakt van de achterlichten. Midden in de ruimte staat een glazen cilinder met een gelige vloeistof die aan benzine doet denken. Er ligt een startkabel van een auto in. The 'Temple of Doom' heet dit kunstobject van Olaf Mooij (1958), die al jaren werk maakt geïnspireerd op auto's. Een titel die veel zegt over onze relatie met de auto, constateert tentoonstellingsmaker Anne Berk.

Alleen al voor dit autokunstwerk zouden mensen naar Sittard moeten komen, vindt ze. Het is de blikvanger van de tentoonstelling 'Object Love' die ze voor Museum De Domijnen maakte. De expositie met werk van twintig kunstenaars uit binnen- en buitenland, gaat over onze verknochtheid aan dingen en spullen waarmee we ons van oudsher omringen, van de vuistbijl tot het mobieltje. Maar ook over de prijs die we daarvoor moeten betalen.

Berk: "De auto is misschien wel een van de meest begeerlijke objecten. We zien hem ook haast als een kameraad. Olaf Mooij vertelde me dat zijn vader na afloop van een ritje altijd op de motorkap klopte en zei: 'Goed gedaan, jongen'. In deze 'autotempel' heeft de kunstenaar onze relatie met de auto treffend verbeeld, zegt Berk. "De auto is onze heilige koe die ons als een pantser omhult en de vrijheid biedt overal naar toe te rijden, al valt dat tegenwoordig vies tegen met al die files. We aanbidden de auto, maar betalen daar ook een prijs voor met honderden verkeersdoden en duizenden zwaargewonde slachtoffers. Ook veroorzaken auto's luchtvervuiling door de CO2 en het fijnstof dat ze uitstoten. Na het dieselschandaal bij Volkswagen krijgt dit kunstwerk nog een extra duistere lading." Berk heeft astmatische klachten en wijt dat aan het autoverkeer dat dagelijks langs haar huis voorbij raast op de A10. "Zittend in de Temple of Doom bedacht ik dat ik nu toch echt wil verhuizen."

Object Love is tot en met 2 september te zien in Museum De Domijnen, Sittard.