Onze Ellie Lust bij de narcoticabrigade

Vandaag ging haar ambitie in vervulling met ‘Ellie op Patrouille’, waarin ze meeloopt met politieteams in Colombia, Kenia, Israël, Dubai, Albanië en San Francisco. Ze zal AvroTros en de politie blij maken, schat ik zo in.

Ze deed al mee aan ‘Opsporing Verzocht’, maar bij WIDM (beide AvroTros) werd de politiewoordvoerder als persoon beroemd. Ze doet alles als een agent, en dat verrast de gewone kijker. Ellie Lust (51) ademt politie door twintig jaar werkervaring op straat en tien bij communicatie. Dus een ruimte doorzoeken deed ze systematisch met de klok mee. En bijna drammerig legde ze haar medekandidaten met portofoon de etherdiscipline uit. De wat? ‘Ethordiscipline’, zei Ellie op z’n Amsterdams. ‘Dat betekont...’

Ellie rijdt mee met de gevaarlijke nachtpatrouille en is leuk chagrijnig als ze geen dienstwapen mee krijgt. Bij een overval roepen de collega’s van alles door de portofoon. “Ik zal het woord niet noemen, maar het begint met een ‘e’, zegt ze met opgetrokken wenkbrauw in de camera.

Ze is kordaat, alert en legt overal contact. Als ze mensen een handdruk wil even gaat dat zo: de elleboog gebogen, de hand hoog, alsof ze een pistool vasthoudt. Haar uitgestoken hand is haar wapen.

Eerlijke humor

Het mooist is haar eerlijke humor. Als ze ondanks haar vliegangst toch in de politiehelikopter stapt, grapt ze “zo is het wel hoog genoeg” bij het opstijgen. En als ze te paard naar een beruchte sloppenwijk rijdt waar de politie nauwelijks durft te komen, zegt ze dat het pas haar derde keer op een paard is. Wat nou als ze in galop moet vluchten? “Ik heb om het liefste, sloomste paard gevraagd”, zegt ze blij. En helaas kan ze bij deze niet met haar voeten bij de grond, kletst ze verder. Dat is nou Ellie Lust.

Daar pakt ze mij helemaal mee in. Geen macho bravoure, maar goudeerlijk toegeven dat ze het spannend vindt. En toch meegaan. Ik ben nu al benieuwd hoe ze in Kenia illegale gokkers gaat achtervolgen en in Dubai in een politieracewagen stapt.