Onweerstaanbare worstelvrouwen

De jaren tachtig waren gouden tijden voor televisieworstelaars, ook vrouwelijke. In 1986 bracht een handige producent-ondernemer een groep vrouwen bij elkaar, liet ze wekenlang trainen in de ring en zorgde ervoor dat hun wedstrijden werden uitgezonden. De naam van de serie: ‘Glow’: Gorgeous Ladies of Wrestling. Vrouwen met getoupeerde kapsels en uitzinnige kostuums die elkaar tegen de vlakte gooien: geen wonder dat de show destijds cultstatus kreeg.

Lees verder na de advertentie

Wie waren die vrouwen, en hoe belandden ze in de worstelring? Scenaristen Liz Flahive en Carly Mensch, eerder betrokken bij ‘Nurse Jackie’ en ‘Orange is the New Black’, fantaseren er vrolijk op los in de geestige, gedramatiseerde Netflix-serie ‘Glow’. Als kijker ontdek je de wereld van het worstelen via Ruth Wilson (Alison Brie, het rijkeluismeisje Trudy in ‘Mad Men’), een serieuze actrice die zich het liefst zou vastbijten in theaterteksten van Strindberg en Shakespeare, maar bij castings geen voet aan de grond krijgt.

Je ziet de vrouwen gedurende het eerste seizoen groeien in eigenwaarde, fysieke assertiviteit en sociale binding

Wel bij de casting voor ‘Glow’, tot haar schrik. Regisseur Sam Sylvia (komiek Marc Maron, erg leuk met dikke snor en kastanjebruine Cadillac), is de morsige maker van obscure B-films die actrices zoekt voor een nieuw genre: vrouwenworstelen. Ruth, met haar petite fysiek en hang naar diepgang en literair drama, is geen logische keuze voor de wat platvloerse Sam. Toch raken ze met elkaar opgescheept, en aan elkaar gehecht. Net als aan de rest van het bij elkaar geraapte zooitje dat om uiteenlopende redenen de ring in stapt. Sociale buitenbeentjes, vrouwen op de vlucht voor hun verleden, sportieve types die hun kans zien: worstelen kunnen ze geen van allen, maar enthousiast zijn ze wel.

De makers van ‘Glow’ leven zich met hun uitstekende cast en scherpe dialogen uit in onderlinge botsingen, groeiende vriendschappen en romances, en bovenal in maffe gevechten. De vrouwen spelen heerlijk eendimensionale personages die met veel geluidseffecten, grootse gebaren en slimme choreografie doen alsof ze elkaar verrot slaan. Zo is er een Bijstandskoningin in bont die weigert te werken, een bloeddorstige Libanese Terroriste en een giechelend Chinees Gelukskoekje. Er verschijnt zelfs iemand in Ku Klux Klan-tenue.

Exploitatie of niet? In 2017 zou niemand meer wegkomen met zulke vulgaire stereotiepen en dat maakt de historische blik van ‘Glow’ des te leuker. De climax van de worstelshow is het gevecht tussen de patriottische, in stars-and- stripes gehulde blondine Liberty Bell (Betty Gilpin) en de briesende Sovjetcommuniste Zoya the Destroyer (Brie). Tegen de achtergrond van het Reagantijdperk vechten zij hun eigen Koude Oorlog uit. Het publiek in de zaal leeft oorverdovend mee. Worden de vrouwen, steevast gekleed in hoogopgesneden strakke pakjes, geëxploiteerd of vinden ze juist hun kracht? Het was een leidende vraag voor de scenaristen, die ze niet eenduidig beantwoorden. Wel onderzoeken ze een tijdperk waarin seksisme op de werkvloer nog veel openlijker dan nu werd getolereerd. Tegelijkertijd zie je de vrouwen gedurende het eerste seizoen groeien in eigenwaarde, fysieke assertiviteit en sociale binding. Wanneer de show door geldproblemen ten onder dreigt te gaan, komen ze razendsnel bij elkaar voor plan B. Met iedere aflevering houd je meer van de gorgeous ladies of wrestling.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.