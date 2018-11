Onwaarschijnlijke koppels polderen een jurk

Lang heeft ze over de inhoud van de koffer nagedacht. Die bevat uiteindelijk een wit jurkje vol borduursels dat ze op haar vijfde verjaardag kreeg. Een analoge camera. En de nauwe rode leren jurk waarmee ze Twitter deed ontploffen, omdat die niet zou passen in het achtuurjournaal. “Dit ben ik dus”, zegt Annechien Steenhuizen wat onwennig.

De spullen symboliseren de identiteit van de nieuwslezeres. Ze heeft ze verzameld ter inspiratie voor de eerste aflevering van ‘Het Leven is een Jurk’. In dat tv-programma, dat de NTR vanaf woensdagavond uitzendt, worden zes bekende vrouwen aan modeontwerpers gekoppeld om samen de ideale jurk te maken. Zo bezoekt actrice Monic Hendrickx het atelier van Jan Taminiau en neemt Aziz Bekkaoui de maten op van Ilse Warringa.

Steenhuizen vormt een duo met Bas Kosters, de flamboyante ontwerper die vooral bekendstaat om zijn leggings met penisprint. Steenhuizen is wel een beetje beducht: straks komt Kosters nog met een jurk vol vulva’s op de proppen.

Inderdaad is het een intrigerende combinatie, de ietwat strenge nieuwslezeres en Kosters met zijn excentrieke collecties die knallen van kleur. “Alsof de SP een coalitie moet vormen met Thierry Baudet”, lacht presentatrice Victoria Koblenko. “En bij de andere koppels was ik al net zo benieuwd naar het resultaat. Met name omdat we bewust vrouwen hebben gevraagd die niet per se iets met mode hebben, zoals voormalig wereldkampioen boksen ­Lucia Rijker.”

Erfgoed Zelf is Koblenko een ware fashionista. Al vijftien jaar bezoekt de actrice en ­documentairemaker afstudeercollecties van modeacademies als ArtEZ in Arnhem en de Haagse KABK, alsook de Fash­ion Weeks in Amsterdam. Regelmatig verschijnt ze op de rode loper in outfits die menig wenkbrauw omhoog doet schieten. Een soort suikerspin van tule? Knalblauwe lipstick? Een glimmend, helmachtig hoofddeksel? Koblenko heeft het allemaal gedragen. Ronald van der Kemp brengt zijn passie over op Wende Snijders. © x “Mode is mijn passie”, legt ze uit. “Ik vind het zoiets tofs, het talent dat ons land kweekt op die modeacademies. Nederland is erg sterk op het gebied van design, denk bijvoorbeeld aan Iris van Herpen, Viktor & Rolf en Claes Iversen. En hoewel dat erfgoed wel doorsijpelt in het buitenland, is de gemiddelde Nederlander zich daarvan niet zodanig bewust.” Met ‘Het Leven is een Jurk’ wil Koblenko laten zien hoeveel creativiteit, liefde en manuren nodig zijn bij het maken van unieke kledingstukken. “Oorspronkelijk was het idee om een zestal documentaires te maken over het pietepeuterige van mode. Het was de bedoeling om het handwerk te laten zien, verschillende borduurtechnieken en concepten om de kijker te doen begrijpen waarom dat soort jurken zo kostbaar is.” Ik vond het te gek om eens een kijkje in mijn keuken te geven Ronald van der Kemp, ontwerper Maar de NPO stond niet te springen, het voorstel ketste af omdat het een te specifiek publiek zou trekken. “Nu is dit het geworden. Het jasje is anders, het idee hetzelfde. De reis naar de jurk van hun leven is een instrument om te laten zien dat Nederlandse ontwerpers een bron van trots zouden mogen zijn. Sterker nog: zouden moeten zijn.” Kosters besluit met Steenhuizen op een boot te stappen, een tochtje waarbij zij foto’s maakt die hij vervolgens bewerkt en afdrukt op een stof. Hij tobt, meet en verandert, en de nacht voor het moment suprême werkt Kosters door. Het kledingstuk is nog niet perfect. Maar dat wordt het wel: Steenhuizen is overdonderd door de persoonlijke details op haar outfit. “Hoewel het plan was om de vrouwen uit hun comfortzone te halen en ze zo ver mogelijk mee te nemen in de belevingswereld van de ontwerpers, ben ik achteraf keer op keer verbaasd door het compromis”, stelt Koblenko. “Ik zie het signatuur van Kosters in het stuk, maar het staat net zo dichtbij Steenhuizen. Het poldermodel hè?”

Rockchick Ook Ronald van der Kemp ziet zowel zijn stijl als zijn ‘muze’ terug in de jurk die hij heeft ontworpen voor zangeres Wende Snijders. “Ze is een cool persoon met een rauw randje. Daarom heb ik fluorescerende strepen op haar jurk aangebracht, net als een capuchon. Het is een mooie avondjurk, die tegelijkertijd iets rockchickerigs heeft.” Voor Van der Kemp, die zich sterk maakt voor duurzame mode door restpartijen stof te gebruiken, is het ontwerpen van unieke kledingstukken dagelijkse kost. Met zijn label RVDK kleedt hij beroemdheden als Katy Perry, Emma Watson en Gwen Stefani. Toen hij werd gevraagd voor ‘Het Leven is een Jurk’ was hij net bezig met de jurk die Lena Dunham aan zou trekken tijdens het Met Gala van dit jaar, hét modegala van New York. “Wat de ideale jurk maakt? Daar is geen formule voor. Het hangt onder meer af van de gelegenheid, de vrouw die het draagt en het moment. Een simpele jurk kan ook bijzonder zijn. Iemand moet zich er lekker in voelen, dat is misschien nog wel het belangrijkste.” Snijders ontpopte zich in zijn jurk tot het middelpunt van de avond. “Ze trad op samen met Het Nationaal Ballet. Haar zang is natuurlijk puur en overweldigend, maar normaliter staat ze er vrij casual bij. Samen met haar heb ik haar omgetoverd tot een soort operazangeres. Zoiets had ze nog nooit aangehad, ik vond het echt te gek. Ook om eens een kijkje in mijn keuken te geven.” ‘Het Leven is een Jurk’ is vanaf woensdag om 21.15 uur te zien op NPO 3.

