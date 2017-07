Ontwerper Bart Hess: Ik hoop op een rilling van opwinding

Toen ik nog geen rijbewijs had, had ik een soortgelijke droom over een noodsituatie met een auto-achtig voertuig. Achterin zat iemand die ik naar een EHBO-post moest brengen, maar ik kon de auto niet besturen.

Lees verder na de advertentie

Echt nachtmerries zijn dit niet want het dramatische gevoel ontbreekt, zelfs in een apocalyptische droom die ik heel soms heb. Ik sta dan met een goede vriend in een landschap en zie enorme wolken op me afkomen. Ik besef dat de wereld bezig is te vergaan, maar ik denk alleen: nou ja, jammer, het is afgelopen.

Overdag ben ik redelijk rustig, maar misschien onderdruk ik stress die ’s nachts naar boven komt. Toch wordt de meeste stress niet veroorzaakt door mijn werk maar door het organiseren van mijn dagelijks leven: boodschappen doen, of bijvoorbeeld een cadeautje voor mijn moeder kopen. Ik weet soms niet hoe ik dat voor elkaar moet krijgen.

Overdag ben ik redelijk rustig, maar misschien onderdruk ik stress die ’s nachts naar boven komt

Comfortabeler voel ik me in de wereld die ik creëer. Ik werk met alledaagse materialen als gras, papier, meel, zeepsop, was en kaarsvet die ik direct aanbreng op het menselijk lichaam. De beweging van het materiaal leg ik vast in film, fotografie of live performances. Ik vind het interessant als er tijdens het proces iets gebeurt wat ik niet had verwacht. Zo had ik latex gespannen waar ik met mijn vingers lijnen in trok, toen het opdroogde is het materiaal gaan kronkelen. Nu, op de overzichtstentoonstelling van mijn ontwerpen, zie je het resultaat: latex pilaren die op bomen lijken. Ze doen me denken aan een beeld uit een surreële nachtmerrie die ik als kind vaak had: we waren aan het picknicken en opeens werd mijn moeder opgeslokt door een boom, ik kon haar nog net met één hand vasthouden.

De associaties die mensen bij mijn projecten hebben zijn heel verschillend. Je weet niet altijd precies wat je ziet. Ik zaai bewust twijfel. In deze maatschappij zijn de tegenstellingen zo zwart-wit. Direct ergens een antwoord op hebben geldt als krachtig, twijfel is zwak. Maar ik vind het goed om ergens aan te twijfelen. Twijfel vermindert stress bij mij. Als ik iets creëer wil ik de rust hebben om te kunnen denken: misschien vind ik het iets, misschien ook niet, morgen kijk ik er nog eens naar.

Ik hoop dat je bij het zien van mijn werk een rilling van opwinding krijgt en dat je, na stiekem een blik over je schouder, toegeeft aan de verleiding om het aan te raken. Dat geeft een gevoel van zelfoverwinning.”

Bart Hess (1984) is kunstenaar en ontwerper. ‘Future Bodies’ is een overzicht van zijn oeuvre, te zien in Stedelijk Museum Den Bosch, t/m 1/10.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.