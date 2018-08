Ontslagen dirigent Gatti dacht dat het bij de toenaderingen wederzijds was

Na de laatste repetitie van het afgelopen seizoen bedankte Daniele Gatti de musici van het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) nog uitvoerig voor de prettige samenwerking en sprak hij zijn oprechte hoop uit op nog een hele reeks mooie seizoenen samen.

Die avond gaven orkest en dirigent een spetterend concert op Malta. Het was 1 juli. Alles leek harmonieus tussen de grillige Gatti en het toporkest, waarvan hij sinds september 2016 chef-dirigent is. Een maand later is van die harmonie niets meer over. In een persbericht schrijft het orkest dat er sprake is van ‘een onherstelbare beschadiging van het vertrouwen tussen het orkest en de chef-dirigent’.

Wat precies de aantijgingen zijn, en om hoeveel vrouwelijke musici het gaat, is niet bekend gemaakt. Maar dat het ernstig moet zijn, staat gezien de resolute en onomkeerbare beslissing buiten kijf. Gatti reageerde vorige week via een woordvoerder op de beschuldigingen in Amerika. Hij bood zijn excuses aan en was zich van laakbaar gedrag niet bewust, omdat hij bij de toenaderingen steeds gedacht had dat het wederzijds was.

Dat laatste is een belangrijk punt, want geen enkele sponsor, waarvan het KCO voor een groot deel afhankelijk is, zal zijn naam willen verbinden aan een dirigent waar een luchtje aan zit. Het orkest doet er verder het zwijgen toe en wil het besluit niet toelichten.

Sinds de berichtgeving van The Washington Post op 26 juli, waarin twee zangeressen Gatti beschuldigden van ongepast gedrag , hebben verschillende vrouwelijke collega’s van het KCO zich gemeld met vergelijkbare aantijgingen. Dat was voor het orkest voldoende reden om Gatti per direct de laan uit te sturen. In het persbericht wordt gerept van de commotie die dat bericht veroorzaakte, niet alleen onder musici en staf, maar ook bij stakeholders in binnen - en buitenland.

Reputatieschade

Een dag later schakelde hij toch maar een Amerikaans pr-bureau in om verdere reputatieschade te voorkomen. Nogmaals bood Gatti via dat bureau alle vrouwen ter wereld excuses aan. De naam van het bureau – The Reputation Doctor – spreekt boekdelen. Het is voor het eerst dat het KCO een chef-dirigent moet ontslaan. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Willem Mengelberg een dirigeerverbod van zes jaar, omdat hij zich te veel voor het karretje van de nazi’s had laten spannen. Mengelberg overleed nog voor het verbod ten eind liep en keerde niet meer terug.

Het KCO zit nu met een groot probleem omdat concerten en belangrijke tournees met Gatti al lang geboekt zijn. Gatti zou het orkest komend seizoen leiden tijdens tournees naar de Baltische staten, Scandinavië, Polen, Cyprus, Berlijn, Luzern, Washington, New York en Chicago. Dat naast alle reguliere concerten die Gatti in Amsterdam voor zijn rekening zou nemen. Op 23 en 27 augustus al staan Gatti en het KCO in Amsterdam geboekt voor concerten met symfonieën van Bruckner en Mahler. En op 14 september zou Gatti de feestelijke opening van het concertseizoen leiden, die nu beslist minder feestelijk zal zijn.

Het orkest schrijft in het persbericht dat alle geplande concerten doorgaan, maar met andere dirigenten. Dat zal nog een hele puzzel worden, omdat de top-maestro’s natuurlijk allemaal al volgeboekt zijn. En in New York zal men geen genoegen nemen met ‘zomaar’ een vervanging.

Wat zal dit oneervolle ontslag betekenen voor de 56-jarige Gatti, in de bloei van zijn carrière? Voor zijn collega’s James Levine en Charles Dutoit, die hem als #MeToo-aangeklaagden voorgingen, liep het desastreus af. Geen enkel orkest wilde nog met hen samenwerken. Als zich bij Gatti eenzelfde sneeuwbaleffect zal voordoen, kan hij zijn prachtige carrière vergeten.

Als zich bij Gatti eenzelfde sneeuw­bal­ef­fect zal voordoen, kan hij zijn prachtige carrière vergeten

Gatti (Milaan, 1961) was de zevende chef-dirigent van het KCO en volgde twee jaar geleden Mariss Jansons op. Het orkest zal per direct op zoek gaan naar een nieuwe chef, meestal een tijdrovend en ingewikkeld proces. Het ziet ernaar uit dat het KCO zeker de komende twee seizoenen, wellicht langer, chefloos zal zijn.