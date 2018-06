Ontrouw? Jaloezie? Nee, Amsterdam ziet vanavond een dolverliefde 'Bey & Jay'

Hand in hand komt het sterrenkoppel vanavond op. Trots, stoer, uitdagend, en buitengewoon dolverliefd. Zou Beyoncé haar man Jay-Z nog even een liefkozend kneepje geven, in die vastgehouden hand, voordat ze beginnen aan hun zeker 35 nummers tellende setlist in de Johan Cruijff Arena?

Het meest iconische sterrenkoppel van deze tijd doet met een omvangrijke stadiontournee vanavond en morgen Amsterdam aan. De kruisbestuiving van hun sterrenstof maakt dit hét popevenement van het jaar. Zangeres Beyoncé (36) en rapper Jay-Z (48) zetelen bovenop de Olympos van het popsterrendom.

In 2014 stond het stel ook al zij aan zij op het podium, tijdens de eerste On The Run-tournee. Deze tweede tour, waarmee het koppel met 48 shows door Europa en Noord-Amerika trekt, zal naar verwachting de omzet van die eerste verdubbelen - naar zo'n 200 miljoen dollar. De gecombineerde faam is in de tussentijd alleen maar groter geworden.

En zaterdagnacht verrasten 'Bey & Jay' hun fans door een gezamenlijke plaat uit te brengen via streamingdienst Tidal, met de veelzeggende titel 'Everything is Love'. Uitgebreid blikt het echtpaar in een duet terug op wat achter hen ligt. Beyoncé vat het gevoel op de afsluiter, het nummer 'Lovehappy', mooi samen: "Baby, the ups and downs are worth it / Long way to go, but we'll work it".

Van crazy in love tot het liftincident

De openheid over hun strubbelingen is des te opvallender omdat Bey & Jay jaren terug juist heel gesloten waren over hun privéleven. De twee ontmoeten elkaar voor het eerst rond 2000. De dan 18-jarige Beyoncé Knowles is bij lange na nog niet de ster die ze nu is, haar r&b-groep Destiny's Child is pas net doorgebroken. De beroemde Shawn 'Jay-Z' Carter maakt haar het hof en het komt tot een samenwerking op het nummer '03 Bonnie & Clyde' in oktober 2002, de eerste keer dat Beyoncé buiten Destiny's Child muziek uitbrengt. Die samenwerking krijgt in mei 2003 een vervolg op één van Beyoncé's grootste hits: 'Crazy in Love'.

Die songtitel zegt natuurlijk al genoeg, maar de twee houden zich nog altijd op de vlakte over hun relatie. In 2006 verschijnt het tweede album van Beyoncé, waaraan Jay-Z wederom een bijdrage levert. Andersom is zij te horen op zijn 'Kingdom Come', die datzelfde jaar verschijnt.

In april 2008 trouwen de twee. In het geheim. In interviews benadrukken ze hun privéleven duidelijk gescheiden te willen houden van hun leven ín de schijnwerpers. Maar langzaam raken die twee toch verstrikt. In 2011 bevestigt Beyoncé geruchten dat ze zwanger is, vanaf het podium tijdens de MTV VMA Awards. In januari 2012 wordt dochter Blue Ivy Carter geboren.

In december 2013 verschijnt het bejubelde verrassingsalbum van Beyoncé. Met als één van de sterkste nummers het duet 'Drunk in Love', met weinig verhullende tekst over hoe gezellig het in de slaapkamer van echtpaar-Carter nog altijd moet zijn.

Beyoncé wordt boegbeeld voor álle zwarte vrouwen in Amerika die voortdurend worden aangetast in hun eigenwaarde

Toch zoemen de geruchten van echtelijke ontrouw dan al rond. En een uitgelekt filmpje maakt het persoonlijke dan toch met een knal publiek. Het filmpje van een bewakingscamera verschijnt in mei 2014 online, op roddelsite TMZ, in een lift, opgenomen aan het eind van het MET-Gala. In de entourage van het echtpaar zit ook Beyoncé's zus Solange. Wanneer de liftdeuren gesloten zijn, vliegt zij woedend haar zwager aan, schoppend, slaand en tierend. Een beveiliger kan haar maar met moeite van Jay-Z aftrekken. De context van de ruzie blijft onopgehelderd, maar het publiek weet het zeker - die woedende Solange moet haast wel bevestigen dat Jay-Z haar zus bedriegt.