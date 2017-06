Ontroerend debuut over zoekende Thaise architect

Lees verder na de advertentie

Pop Aye is het ietwat overambitieuze maar ook onverwacht ontroerende debuut van de in Singapore geboren en in New York opgeleide regisseur Kirsten Tan. Het is een roadmovie over Thana, een Thaise architect, die zowel in zijn huwelijk als in het leven geen kleur meer ziet en inspiratie bij de bron probeert te vinden door terug te gaan naar zijn geboortehuis.

Hij komt op het idee als hij in Bangkok op straat zijn jeugdvriend Pop Aye denkt te herkennen: een kolossale olifant, die hij meteen overneemt. Na protesten van zijn echtgenote dat ze niet in haar huis verpletterd wenst te worden, begint hij aan de reis terug naar zijn geboortegrond. Met de trage kolos Pop Aye als prachtige verbeelding van een Thailand dat niet meer bestaat.

Contouren van het Thaise leven De film laat de toeschouwer Thana's leven en verleden in elkaar puzzelen. Ondertussen schetst Tan de contouren van het leven in Thailand via de personages die Thana onderweg ontmoet. Soms zijn er komische momenten, soms ontroerende, maar de film is overwegend melancholisch van toon. Een zwerver die hij mee wil nemen in de vaart der volkeren blijkt niet bestand tegen de vooruitgang en een transgenderzangeres in een café lijkt alle droefenis van zijn leven te reflecteren. Tans debuut neemt iets te veel tijd om op gang te komen en raakt de toeschouwer soms een beetje kwijt in het wat gekunstelde plot, maar de onverwachte vriendelijkheid en kwetsbaarheid van de personages werken ontwapenend. Een naam om in de gaten te houden.

