Ontregelende IJslandse vertellingen

Jón Kalman Stefánsson

Zomerlicht, en dan komt de nacht

Vert. Marcel Otten. Ambo/Anthos; 238 blz. € 21,99

Oordeel: moeilijke thema's gebracht met ironie en poëzie

Lees verder na de advertentie

Eenzaamheid, zinloosheid en eindigheid. De IJslandse auteur Jón Kalman Stefánsson durft het aan om expliciet over die moeilijke onderwerpen te schrijven, en dat in een poëtische stijl die de lezer meesleept. Sterke staaltjes van zijn kunnen zijn de trilogie 'Hemel en hel', 'Vissen hebben geen voeten' en 'Iets ter grootte van het universum'. In zijn nieuwe roman die onlangs in het Nederlands verscheen, 'Zomerlicht, en dan komt de nacht', levert hij alweer een topprestatie.

Stefánsson situeert zijn verhaal in de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw, in een piepklein IJslands dorp, gelegen aan een fjord, waarover de schrijver mijmert: "In de lente trekt de fjord grappige, optimistische wadvogels aan, af en toe vind je op het strand schelpen en in de verte verrijzen duizenden eilandjes en riffen als onvolledige gebitten op uit zee - 's avonds bloedt het zonlicht erover uit en dan denken wij aan de dood."

In dat geïsoleerde dorp waart de schrijver rond op zoek naar verhalen; ontregelende vertellingen over al te menselijke daden en drijfveren.

In dat geïsoleerde dorp waart de schrijver rond op zoek naar verhalen; ontregelende vertellingen over al te menselijke daden en drijfveren. Een markant relaas is dat van de directeur van de breifabriek, een typische manager die sterk verandert op het moment dat hij 'begint te dromen in het Latijn'. Hij verkoopt zijn hele hebben en houden, koopt oude boeken over het heelal - Galilei, Copernicus, Kepler - en houdt zich enkel nog bezig met de ruimte, wat hem in het dorp de bijnaam 'De Astronoom' oplevert.