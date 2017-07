Onthutsende roman over de splitsing van India

In de zomer van 1947 viel het besluit om Brits India op te delen in twee aparte landen: het islamitische Pakistan en het hindoeïstische India. Onrust en geweld volgden. Tien miljoen mensen sloegen op de vlucht, moslims richting Pakistan, hindoes en sikhs richting India. Wie ervoor koos om achter te blijven als lid van een religieuze minderheid, liep het risico te worden vermoord. Het aantal dodelijke slachtoffers beliep al gauw een miljoen.

Die dramatische deling van India vormt de achtergrond van het ontstellende 'Trein naar Pakistan' van Khushwant Singh, een klassieker uit 1956, maar nu voor het eerst, zeventig jaar na de splitsing van India, in het Nederlands vertaald. Singh (1915-2014), Indiaas schrijver, journalist en parlementslid, koos als decor het fictieve dorpje Mano Majra, op de grens van India en Pakistan, waar mensen van verschillende religies eeuwenlang vreedzaam samen hebben geleefd. Tot, in die fatale zomer, de gemeenschap opgeschrikt wordt door een moord, gepleegd door een criminele bende uit een naburig dorp.

Juggut Singh, een jonge sikh die al regelmatig in aanraking is gekomen met justitie, krijgt de schuld in zijn schoenen geschoven. Singh kan geen alibi opvoeren want hij was in de nacht van de moord bij zijn vriendin, een jonge moslima, en hun relatie moet geheim blijven. Dus wordt hij gearresteerd, samen met Iqbal, een maatschappelijk werker die op het moment van de moord net in het dorp is aangekomen, en die als communist ook gemakkelijk als zondebok dient.

Oorlogsgruwelen En dan dienen de oorlogsgruwelen zich aan in de vorm van een trein uit Pakistan die op het station arriveert. Niet één passagier stapt uit, de wagons liggen vol lijken. De manier waarop Khushwant Singh de reactie van de dorpelingen op de verschijning van de spooktrein beschrijft laat niet alleen zien hoe beeldend hij het plattelandsbestaan weet op te roepen, maar ook hoe indringend hij het naderende onheil suggereert. "Mensen gingen op hun dak staan om te zien wat er in het station gebeurde. 's Middags kwamen de mannen in kleine groepjes bijeen en spraken over de trein. De groepjes vermengden onder de pipalboom en vervolgens ging iedereen de gurdwara in." Dan breekt de schemering aan. "Het station werd een zwarte muur. Vermoeid daalden de mannen en vrouwen af naar hun binnenplaatsen en wenkten anderen om dat ook te doen. Ze wilden niet de enigen zijn die iets misten." Ten slotte dringt een 'vage scherpe geur van schroeiend vlees' tot hen door, afkomstig van de gecremeerde lichamen van hindoes en sikhs. "Niemand vroeg een ander wat voor geur dat was. Ze wisten het allemaal. Ze hadden het de hele tijd geweten. Het antwoord lag besloten in het feit dat de trein uit Pakistan kwam." Terwijl in de dagen die volgen de dorpelingen proberen om de schok te boven te komen, maken we verder kennis met de hoofdpersonen. Naast Juggut en Iqbal is een belangrijke rol weggelegd voor Hukum Chand, een hoge bestuursambtenaar van het district. Hij worstelt met de morele dilemma's waarmee de landelijke en lokale drama's hem opzadelen. Het dorp wordt eerst geconfronteerd met de gedwongen evacuatie van de plaatselijke moslims naar een interneringskamp, en dan volgt de aankondiging dat er een tweede trein onderweg is, ditmaal met moslimvluchtelingen aan boord. Een jonge, van elders afkomstige activist zweept de sikhs en hindoes op om deze gelegenheid aan te grijpen voor een wraakoefening. In een paar onvergetelijke scènes vertelt Khushwant Singh hoe de menigte wordt opgehitst, maar ook hoe een enkeling zich aan de massahysterie weet te onttrekken. Keuzes voor of het een of het ander leiden nu eens tot verschrikkelijke gevolgen en dan weer tot een reddende uitkomst.

Onthutsend 'Trein naar Pakistan' is een prachtige maar ook een onthutsende roman over de gruwelijkheden waartoe mensen in staat zijn als hun religieuze verschillen worden uitvergroot en op de spits gedreven, als bevolkingsgroepen tegen elkaar worden opgezet, verwijten en beschuldigingen over en weer gaan, als er zondebokken worden gezocht. Voor Khushwant Singh zijn de gebeurtenissen van 1947 een casus om ethische kwesties van alle tijden aan de orde te stellen en te laten zien hoe groepen en individuen in zulke omstandigheden reageren, hoe het diepere lagen van hun karakters blootlegt en aanscherpt. In een bevlogen voorwoord bij de Nederlandse vertaling van deze roman schrijft Naema Tahir: "Wilt u werkelijk weten wat de Holocaust was? Lees dan Primo Levi's 'Is dit een mens', Victor Frankls 'De zin van het bestaan', Elie Wiesels 'Nacht'. Het grijpt je naar de keel. Je kunt er niet meer van slapen. Het blijft je nadien altijd bij. Precies hetzelfde geldt voor Khushwant Singhs 'Trein naar Pakistan'. Dit is hét boek over de Partition." Grote woorden, maar Tahir had ook andere gevallen van genocide, onder de Turkse Armeniërs, de Bosnische moslims, de Tutsi's in Rwanda kunnen noemen. Deze historische parallellen onderstrepen hoe urgent de thematiek is van dit boek, dat door uitgeverij Hollands Diep nu terecht uit de archieven is opgevist om zijn plaats in de canon van de wereldliteratuur op te eisen. Khushwant Singh Trein naar Pakistan Vert. A. Blommesteijn. Hollands Diep; 240 blz. € 19,99 oordeel Ontstellende roman die thuishoort in de canon van de literatuur © RV

