Onstuimige jonge Zwitser gaat huisorkest van De Nederlandse Opera leiden

Pas 29 jaar is hij, maar aan die kalenderleeftijd hecht hij weinig waarde. “Levenservaring en muzikale achtergrond zijn veel belangrijker”, zegt de Zwitser Lorenzo Viotti. Vandaag werd bekend dat Viotti in 2021 aantreedt als nieuwe chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest, en daarmee automatisch ook van De Nationale Opera (DNO). Hij vervangt dirigent Marc Albrecht, die in datzelfde jaar vertrekt.

Opmerkelijk is dat Viotti De Nationale Opera nog nooit heeft geleid. Daar was simpelweg geen gelegenheid voor. Twee jaar geleden werd hij voor het eerst gepolst. Zijn concertagenda zat toen al voor jaren vol. De dirigent twijfelde daarom of hij op het aanbod moest ingaan. “Het was alsof ik een vrouw zou trouwen die ik nog nooit had ontmoet.”

De omslag kwam vorig jaar, toen hij tijdens een schaarse vrije week onverwacht kon invallen bij het Nederlands Philharmonisch Orkest. Ze deden het ballet ‘Petroesjka’ van Stravinsky. “Een droomkans om het orkest te leren kennen”, aldus Viotti. Het werd een topuitvoering, dankzij de ‘klik’. “Ik voelde hoe flexibel het orkest reageerde. Dat heeft me overtuigd. Je weet nooit hoe het verder zal uitpakken, maar ik heb er alle vertrouwen in.”

Beste nieuwkomer Viotti’s carrière verloopt stormachtig. In 2017 werd hij uitgeroepen tot ‘beste nieuwkomer’ tijdens de International Opera Awards. Hij staat momenteel in Parijs met Bizet’s ‘Carmen’, een opera die hij binnenkort ook in de Metropolitan in New York doet. Talloze grote instituten als het Koninklijk Concertgebouworkest, het Gewandhausorchester uit Leipzig en het Royal Philharmonic Orchestra in Londen vragen hem op de bok. Sophie de Lint, directeur van De Nederlandse Opera, wist zeker dat Viotti het moest worden zodra ze hem in Zürich de ‘Werther’ van Massenet had zien leiden. Uiterst muzikaal, en zelfs met nukkige zangers ging hij behendig om. “In mijn carrière van 25 jaar heb ik bij de jonge generaties nog nooit zo’n getalenteerde, inspirerende dirigent ontmoet als Viotti. Hij heeft een natuurlijke autoriteit en een grote liefde en respect voor zangers.” Viotti zal in Amsterdam beginnen met twee grote Italiaanse opera’s van Verdi en Puccini, met daarnaast veel symfonisch repertoire. Juist die combinatie, waar hij nu zes jaar ervaring mee heeft, trekt hem aan. Het één verrijkt het ander, zegt hij. Ook het idee van een vast orkest op één standplaats vindt hij verleidelijk. “Als chef-dirigent heb je veel repetitietijd. Je kunt dan echt aan de orkestklank werken. Daar kijk ik erg naar uit.” Zijn grote voorbeelden zijn Bernard Haitink en Georges Prêtre. Van de eerste leerde hij ‘nederigheid voor de muziek en de musici’. Van de tweede bewondert hij ‘het fantasievolle, het onstuimige, het dramatische, het bijna-over-de -rand’. “Dat laatste is een deel van mijn karakter dat ik ook graag wil laten horen.” Viotti studeerde behalve directie ook zang, piano en slagwerk. Hij komt uit een muzikaal gezin. Zijn vader Marcello Viotti, ook dirigent, stierf aan een beroerte toen Lorenzo veertien was. “Hij werkte te hard en luisterde niet naar zijn lichaam”, zegt Viotti. Zelf pakt hij het anders aan. Zo sport hij veel. Zijn nieuwe werkgever stimuleerde dat alvast met een apart welkomstcadeau: een grote bokszak.

