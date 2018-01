Onschuldig dochtertje in juweel van een theaterminiatuur

Met het wijsneuzerige dat kinderen kunnen hebben, vindt het dochtertje van Benjamin Verdonck het werk van haar vader 'niet zo interessant'. De Vlaamse kunstenaar/theatermaker vertelt het terloops aan het publiek. Toch schept Verdonck juist met zijn werk schitterende nieuwe werelden voor haar, in 'Liedje voor Gigi'.

Vanachter een staketsel met daarop een toneeltoren in het klein, vertelt hij al mijmerend verhalen. Losse flarden tekst, soms brengt hij alleen wat klanken voort. De teksten die wél samenhang vertonen gaan over alledaagse dingen; hoe hij zijn dochter door het park naar school brengt, hoe ze aan het einde van de dag thuiskomt met een paardenstaart in plaats van vlechtjes.

Tussendoor bedient Verdonck panelen en schuifjes van een minitheatertje, waarin steeds nieuwe perspectieven en doorkijkjes ontstaan. Niets is wat het lijkt in deze kijk- annex toverdoos: een oneindige balzaal verdwijnt in een zwart gat, een rood vlak krijgt de illusie van de oerknal. Het is een kabbelend komen en gaan van kleuren, vormen en licht, waarin je wordt opgezogen als in een schilderij van Mark Rothko. Je geeft je over aan Verdoncks onthaastende magie.