Ongrijpbare kunst van vier vergeten Zwitserse broers

The Sound of Music, maar dan een Zwitserse variant. Daar doet de ­geschiedenis van de ­Barrauds onwillekeurig aan denken. Met dat verschil dat het hier niet gaat om een zingende, maar schilderende familie. De vergelijking met de Oostenrijkse familie Von Trapp, waarop de bekende musical is gebaseerd, gaat ook in een ander ­opzicht mank. De Von Trapps kent ­iedereen. Maar wie heeft er van de Barrauds gehoord?

Ook voor Marieke Jooren, conservator bij Museum More in Gorssel, waren ze volslagen onbekend. Haar directeur Ype Koopmans had in 2005 bij toeval hun werk ontdekt tijdens een bezoek aan Winterthur, waar toen een tentoonstelling was gewijd aan de vier schilderende broers Charles (1897), François (1899), Aimé (1902) en Aurèle (1903) Barraud.

Ongrijpbaar

De scepsis van Jooren sloeg al gauw om in enthousiasme. “Ze waren echt een ontdekking voor me. Hun verhaal is veel meer dan het mythische beeld van vier broers van eenvoudige komaf, uit de Zwitserse Achterhoek, die na een lange werkdag als stratenmaker, huisschilder of conciërge ’s avonds lessen aan de kunstacademie volgden om als kunstenaar in Parijs terecht te komen.” Ze konden uiteindelijk leven van hun schilderkunst, maar raakten in de vergetelheid toen realisme uit de mode raakt. Ook in eigen land verlaten hun schilderijen nog zelden de museumdepots, ontdekte Jooren.

In hun werk zie je terug dat de Barrauds goed hebben gekeken naar oude meesters als Johannes Vermeer en naar tijdgenoten. Qua stijl doet het denken aan de Nederlandse realisten Dick Ket en Carel Willink, al heeft het ook iets heel eigens. Ze schilderden stillevens, portretten, naakten en huiselijke taferelen, vaak in grijstinten en bruin.

Op het eerste gezicht lijkt het wat braaf ­allemaal, bij hen geen verbeelding van de rauwe werkelijkheid. Maar hun taferelen hebben vaak ook iets ongrijpbaars, waardoor je er naar blijft kijken. Neem bijvoorbeeld dit schilderij van twee vrouwen aan de keukentafel. Rechts heeft François Barraud, de meest talentvolle van de broers, zijn echtgenote Marie afgebeeld, die het brood voor de soep snijdt. Tegenover haar zit haar zusje. Een intiem tafereel, dat tegelijk ook iets raadselachtigs heeft. Hoe die twee kijken, er lijkt iets te broeien, maar wat?

De broers Barraud, 4 Zwitserse realisten is tot en met 12 mei te zien in Museum More, Gorssel.

