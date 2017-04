Onderworpen op de puinhopen van de consumptiemaatschappij

In 'Platform', de theaterbewerking van Michel Houellebecqs gelijknamige roman bij NTGent, zien we hoe een moslimfundamentalistische aanslag in een Thais vakantieresort in één gigantische knal een einde maakt aan de kapitalistische droom van het hoofdpersonage. In een slotmonoloog verklaart deze Michel, weergaloos beklemmend gespeeld door Steven Van Watermeulen, het failliet van de westerse cultuur dat in de terreuraanslag ligt besloten: de moderne mens is alleen nog op zijn eigen behoeftes uit.

Platform, eerder apart opgevoerd, is nu als eerste deel van een tweeluik te zien, als opmaat voor de nieuwe Houellebecq-bewerking die regisseur Johan Simons in samenwerking met Chokri Ben Chickha voor theater heeft gemaakt: 'Onderworpen' (naar Houellebecqs 'Soumission' uit 2015). Je kunt 'Onderworpen' zien als mogelijk antwoord op de vragen in Platform over de 'staat van de mens'. Een provocerend antwoord, zoals het ook nogal prikkelend is dat Onderworpen op de dag van de Franse verkiezingen in première is gegaan.

'Onderworpen' speelt zich af in het Frankrijk van 2023 waar de moslimbroederschap zojuist de verkiezingen heeft gewonnen. Hoofdpersonage François, wederom magistraal gespeeld door Steven Van Watermeulen, ziet hoe het land geruisloos verandert in een patriarchaat onder shariawetgeving. Zo vanzelfsprekend zelfs dat Bachs 'Erbarme Dich' in de proloog in het Arabisch wordt gezongen en dient voor een islamitisch reinigingsritueel.

Net als Platform stoelt Onderworpen op een verhalende verteltrant, die door de magistrale ac­teer­pres­ta­ties van grotendeels dezelfde cast keihard binnenkomt

De plaats van handeling is letterlijk op de puinhopen van de consumptiemaatschappij die 'Platform' heeft achtergelaten: flarden kleding, resten meubilair en dwarrelend piepschuim van na de explosie. Er is een 'zitje' ingericht dat in elk Midden-Oosters huishouden zou kunnen staan: een kalfsleren hoekbankstel onder tl-verlichting, met een Arabisch kleedje erover.

Hier vindt de eenzame universitair docent François mensen op zijn pad die, zoals in Houellebecqs roman, in cultuur-historische (geweldig breedsprakige) betogen uitweiden over de verwording van de Europese cultuur. François' angst en scepsis transformeren in (opportunistische?) 'onderworpenheid' aan de islam: als spiritueel baken van geborgenheid en gemeenschapszin, mét de belofte van een paar vrouwen en een door Saoedi-Arabië gesponsord riant universitair salaris.

Spannend theater Ook in Onderworpen is NTGent er briljant in geslaagd om de alomvattendheid van Houellebecqs thematiek in spannend theater te vertalen, wars van oordelen of complexe interpretaties. Zelfs met iets van lucht en lichtheid. Net als Platform stoelt Onderworpen op een verhalende verteltrant, die door de magistrale acteerprestaties van grotendeels dezelfde cast keihard binnenkomt. Onderworpen is minder gefocust op de liefde, die in Platform als sprankje hoop voor de mensheid dient, en meer op de existentiële worsteling van de mens als zodanig. Maar dat voelt in 2017 als volkomen legitiem.

