Voordelen: het onderwijs bedient een groter publiek, studenten leren de taal van de internationale wetenschappers. Nadelen: studenten leren beter in hun moedertaal, docenten spreken vaak niet voldoende Engels, het Nederlands verliest terrein.

Alle argumenten worden in het debat al snel uit het lood getrokken: zo worden er financiële voordelen bijgehaald, of de verengelsing van de universiteiten zou de ondergang van het Nederlands inluiden. Voorbeelden worden geridiculiseerd, en de emoties laaien snel op.

Het is duidelijk dat er geen gemakkelijke oplossingen bestaan, want alle argumenten zijn enigszins geldig, en geen van de argumenten rechtvaardigt dat er blinde beslissingen worden genomen.

Het hoger onderwijs zal per opleiding en per cursus moeten vaststellen of de mondelinge communicatie met internationale wetenschappers tot de leerdoelen (of eindtermen) behoort. Voor de wetenschappelijke masteropleidingen geldt dit laatste in elk geval voor de opleiding als geheel, op basis van internationale afspraken (de zogeheten Dublin-descriptoren).

Vervolgens zal het hoger onderwijs per cursus moeten beargumenteren in hoeverre onderwijs in het Engels bijdraagt aan dat leerdoel, dat het de andere leerdoelen niet schaadt, en dat het gegeven onderwijs aan de maat is. Dat is allemaal toch al verplicht, en het wordt elke zes jaar gecontroleerd in een visitatie. Je moet deze knoop niet doorhakken, maar ontwarren.

