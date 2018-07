Onderbroekenlol en emancipatie op theaterfestival De Parade

Veruit de meeste theatermakers op de Parade voelen de noodzaak om het - traditioneel welwillende - publiek te prikkelen met een actueel thema. Hun pogingen zijn soms meer, soms wat minder geslaagd.

Actrice en zangeres Hadewych Minis toont in de verkorte versie van haar theaterprogramma Minis Plus haar worsteling met de verschillende rollen die het dagelijks leven van haar vragen: moeder, zangeres, actrice maar ook het kind van haar ouders, 'belast' met de naam Hadewych: strijdende vrouw.

Met stoere zang en dans en korte anekdotes schetst ze (mooi ondersteund door muzikant Jan van Eerd) een niet-stereotype beeld van een krachtige, geëmancipeerde vrouw. De power-rap waarin ze zichzelf 'een koekje van eigen deeg' noemt is prachtig: "mijn pik is groter dan de jouwe" waarschuwt ze haar potentiële aanrander, want "mijn deeg is van mijn eigen".

Hadewych Minis in 'Minis Plus' met begeleider Jan van Eerd. © Sofie Somao

Lastig te volgen is echter hoe ze hierna uitkomt bij de rol van neurotische luizenpluizende moeder. Het verband met de eerdere powervrouw raakt hier zoek. Waarschijnlijk zal ze dat in haar avondvullende voorstelling (te zien vanaf september) wel kunnen leggen. Dan heeft ze met haar krachtige voorkomen, gloedvolle stem en het actuele thema goud in handen.

Nu eenmaal een 'sisi-boy' Op zijn zo karakteristieke eigen manier werkt ook theatermaker Steef de Jong het onderwerp emancipatie uit in de voorstelling Sisi Boy. Met niet meer dan een zwart fluwelen jasje en een schijnbaar eenvoudig maar verrassend ingenieus bordkartonnen decor vertelt hij een persoonlijk verhaal over zijn fascinatie voor de Oostenrijkse keizerin Sisi en zijn eigen weg naar acceptatie van wie hij nu eenmaal is, een 'sisi-boy'. Het is mooi hoe hij het personage van Sisi subtiel vervlecht met zijn eigen rol: de jongen die zich het liefst in sprookjes verliest. Steef en Sisi zijn als een onmogelijke twee-eenheid, soms samensmeltend, dan weer van elkaar vervreemd. Ontroerend is het revue-achtige lied over de eerste afspraak met zijn 'keizer', waarin De Jong en passant de mooiste bloemen tot bloei brengt. Steef de Jong in Sisi Boy. © Bowie Verschuuren

Oh-zo-flauwe grappen Subtiel of ontroerend is de show Babi Gangbang van cabaretiers Alex Klaasen en Henry van Loon helaas niet te noemen. Het is een strak gemonteerde parodie op een concert van artiesten als Nick en Simon of de Toppers, volgepropt met scherp geschreven maar oh-zo-flauwe grappen. Rode draad vormt een wereldreis die de twee zangers (Klaasen en Van Loon) samen hebben gemaakt. Dertig minuten on­der­broe­ken­lol van het niveau 'Onze yoga master gaf ons nieuwe namen: Zen-ri en Are-lex' is overkill. In hun soepele liedjes passeren de landen die ze bezochten in de meest vreemde muziekstijlen. Muzikanten Jan en Keez Groenteman verzorgen de strakke begeleiding. Maar dertig minuten onderbroekenlol van het niveau 'Azië is een heel mooi land' en 'Onze yoga master gaf ons nieuwe namen: Zen-ri en Are-lex' is overkill.

Touwtjes in handen Zo massaal bezocht als Babi Gangbang, zo klein en intiem is Kaninchen/Ente van Iona Daniel en Djuna Couvee. Voor een man of twintig vertelt de innemende Daniel over haar ontmoeting met de bekende tv-presentator Fernando, die haar probeert te versieren. In haar hand een stapel kaartjes, alsof ze een onhandige presentatie houdt, op de achtergrond zijn tips uit een marketingcursus geprojecteerd. Daniels schutterig onhandige aanwezigheid contrasteert mooi met de boodschap: jouw ervaring van 'de werkelijkheid' is geheel afhankelijk van het perspectief dat je zelf kiest. Laat je je verleiden of laat je de betekenis van een intieme handeling los en neem je zelf de touwtjes in handen? Zo komt de vrijheid om jezelf te zijn op een scherpzinnige manier weer centraal te staan.

Minis Plus - Hadewych Minis ★ ★ ★ ★ ☆

Sisi Boy - Steef de Jong ★ ★ ★ ★ ☆

Babi Gangbang - Alex Klaasen en Henry van Loon ★ ★ ☆ ☆ ☆