Ondanks zijn knappe vriendinnen verstomt het gerucht niet dat Ronaldo homo is

Ondanks de stoet aan slanke, vaak donkerharige vriendinnen en kinderen, houdt het gerucht aan dat Cristiano Ronaldo homo is.

Over de vraag of Cristiano Ronaldo (34) de beste voetballer ter wereld is, zijn de kenners nog niet uitgepraat. Maar ook zijn leven buiten het veld blijft de tongen losmaken. Alleen al het indrukwekkende aantal vrouwen dat de afgelopen jaren aan de zijde van de beroemdste Portugees werd gesignaleerd. Omwille van de beperkte ruimte kunnen we niet uitgebreid stilstaan bij Jordana, Merche, Gemma, Nereida, Luana, Lucia, Soraia, Karina, Imogen, Bipasha en de rest, maar neemt u maar van mij aan dat ze allemaal even beeldschoon waren (slank op het magere af), lang haar hadden (meestal donker) en hun geld verdienden als model.

Je zou kunnen denken dat de kinderen van Cristiano iets te maken hebben met deze stoet vrouwen, maar dat is opmerkelijk genoeg nauwelijks het geval. In 2010 meldde de voetballer plompverloren dat hij vader was geworden van een zoon, Cristiano jr. Wie de moeder was, wilde hij niet vertellen en in interviews heeft hij duidelijk gemaakt dat de wereld er ook nooit achter zal komen. In elk geval was het niet zijn toenmalige vriendin Irina Shayk. Het Russische fotomodel met lang donker haar leek overigens niet veel moeite te hebben met de ongebruikelijke gang van zaken, want de relatie duurde nog vijf jaar, een record voor Cristiano.

Er is iets meer bekend over de tweeling Eva Maria en Mateo: die werd in 2017 op de wereld gezet door een draagmoeder in de VS. Opmerkelijk was dat Cristiano’s vriendin Georgina Rodríguez op het moment van de geboorte ook zwanger was. Dochter Alana Martina werd een paar maanden later geboren. Georgina, een fotomodel met lang donker haar, lijkt helemaal senang met de situatie. Zij is nog steeds de vriendin van Cristiano, volgens de geruchten zelfs zijn verloofde; ze werd gespot met een knoeperd van een diamant aan haar vinger.

Homovijandige sfeer

Tussen al deze perikelen door werd de voetballer ook nog tot twee keer toe beschuldigd van verkrachting. In het ene geval werd de aanklacht ingetrokken, het andere geval sleept nog. Cristiano heeft de beschuldigingen altijd fel ontkend. Maar of je hem nu een seksueel roofdier wilt noemen, een macho of een Casanova – uit alles blijkt dat Cristiano een man is die met moeite van een vrouw kan afblijven. Gek genoeg steekt toch keer op keer het gerucht de kop op dat hij meer van mannen zou houden. In één van de opmerkelijkste verhalen werd hij gekoppeld aan kickbokser Badr Hari. Cristiano vloog in 2015 zeer geregeld met zijn privéjet naar Marrakesh, waar Badr destijds verbleef. Er verschenen foto’s waarop ze stoeiend bij het zwembad te zien waren. De suggestie dat Badr op mannen zou vallen, deed hier te lande de wenkbrauwen nogal fronsen. Hij was immers de man die Estelle Cruijff van Ruud Gullit had afgepakt.

Dat gerucht is intussen verstomd, maar er zijn altijd weer nieuwe verhalen rond Cristiano. Zouden al die vrouwen dan echt een maskerade zijn geweest? Laten we hopen dat het niet waar is, want je gunt niemand zo’n verzonnen privéleven. En uit de kast komen zou voor een topvoetballer als Cristiano domweg geen optie zijn. Dat is niet zijn schuld. Dat is de schuld van laffe voetbalbobo’s die adviseren om zoiets vooral geheim te houden, commentatoren die er op z’n best om moeten giechelen en bovenal de voetbalfans, die met elkaar niets doen tegen de homovijandige sfeer in de sta­dions.

In Soap & co bespiegelt Harmen van Dijk wekelijks op de levens van beroemde mensen in Nederland en ver daarbuiten.