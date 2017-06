Once Upon a Time in Madrid

Na een korte maar krachtige openingsscène over een mislukte overval en een niet helemaal vlekkeloos verlopende achtervolging, schakelt deze Spaanse thriller een paar versnellingen terug naar een barretje in Madrid, dat wordt gerund door de mooie maar ietwat afstandelijke Ana en haar broer Juanjo. Aan de toog zitten vaste klanten, onder wie de zwijgzame José.

Lees verder na de advertentie

Juanjo's vrouw en dochter lopen in en uit en er wordt gekaart, gedronken en gevloekt. José lijkt Ana wel leuk te vinden, maar Ana is nog met haar jeugdliefde, die gelukkig binnenkort uit de gevangenis ontslagen zal worden.

Gemoedelijke alledaagse taferelen in een buurtbarretje, zou je zeggen. Maar geleidelijk wordt duidelijk dat het hier straks flink misgaat, onder meer omdat Raúl Arévalo's zelfverzekerde regiedebuut graag leent van het westerngenre. Close-ups van dichtgeknepen ogen die scherp in de gaten houden wat er gebeurt, leren laarzen laag bij de grond gefilmd als iemand uit een auto komt, alsof hij net van z'n paard is gestapt, de broeierige hitte, de omineuze titel: dit is de saloon waar straks het duel zal worden uitgevochten. Dat klopt trouwens niet helemaal, want ook buiten Madrid zal bloed vloeien - en misschien is dit een goed moment om te zeggen dat het geweld soms behoorlijk bruut is - maar hier begint het.

Het is zonde om meer te zeggen over de plot, want juist die plot is een van de verrassingen van Arévalo's debuut, dat overigens moeiteloos aansluit bij het rijtje hoogstaande Spaanse thrillers van de laatste jaren. Films die stuk voor stuk opvielen dankzij hun originele plot. De 'REC'-films bliezen het zombiegenre nieuw leven in, 'The Night of the Sunflowers' gaf een Spaanse twist aan Kurosawa's klassieker 'Rashomon' door zes getuigen naar dezelfde misdaad te laten kijken en 'Sleep Tight' maakte dat niemand ooit meer met dezelfde ogen naar de conciërge van een appartementengebouw zou kijken. Films vaak met politieke ondertonen over Spanje's recente economische malaise of over het iets minder recente fascistoïde verleden.

En weer zoomt de camera in op de ogen van de man uit de titel, die acht jaar heeft moeten wachten. Net als Charles Bronsons 'Harmonica Man' in 'Once Upon a Time in the West' komt hij wraak nemen. Aan zijn opgekropte woede ontleent de film zijn meedogenloze energie.

Bekijk hier alle filmrecensies van Trouw

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.