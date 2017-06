Omdat onze voorouders palen in de grond sloegen, heet werk onderbreken nu staken

Afgaande op het woordenboek noemen we werk onderbreken pas sinds pakweg 1900 staken. Voordien zeiden de arbeiders niet dat ze gingen staken, nee ze gingen ‘het werk/de arbeid staken’. Doordat het werkwoord staken vaak werd gebruikt in verband met woorden als werk, werd het kennelijk niet meer nodig geacht dat werk expliciet te noemen als er sprake was van staken. Betekenisverdichting heet dit verschijnsel.

Combinaties als het werk of de jacht staken dateren uit de zeventiende eeuw.

Rond die tijd werd staken geregeld gebruikt in de betekenis een handeling of werking definitief of tijdelijk beëindigen. Deze betekenis gaat terug op een veel ouder gebruik van staken, namelijk een stuk grond, een boerderij, een legerkamp met staken omringen, bijvoorbeeld om onwelkome gasten buiten te sluiten, tegen te houden oftewel te stoppen.

Staken is dus afgeleid van staak. In die letterlijke betekenis wordt staken nog steeds gebruikt op de (hobby)boerderij.

Daar zeggen ze dat ze de geit gaan staken, waarmee bedoeld wordt dat er een staak in de grond wordt gezet, waar de geit aan een touw omheen kan lopen om te grazen.

Over de herkomst van staak zelf is niet veel meer bekend dan dat het een Germaanse woord is uit een reeks woorden. Zoals stok, staaf en, steel, die alleen met elkaar gemeen hebben dat ze met st beginnen en verwijzen naar iets dat langwerpig en vaak ook puntig is.

