Om deze boom kan ik niet huilen, want ik heb hem niet gekend

In de 19de eeuw was het de zomerhoofdstad van Europa, allerlei rijke en beroemde mensen kwamen er op af, onder andere koningin Victoria. Iwan Toergenjev heeft er een tijd gewoond en vele andere schrijvers verbleven er. Lesenswert, het literatuurprogramma van de SWR, werd er opgenomen. De opnames verliepen naar tevredenheid. Ze vonden tot mijn verbazing buiten plaats, in het park van een groot buitenhuis. Het eerste programma-onderdeel was een wandelingetje van presentator Denis Scheck en mij naar een omgezaagde mammoetboom. Wat of ik daar nou van vond? wilde Scheck weten. “Ach,” zei ik, “hier kan ik niet om huilen hoor, ik heb deze boom niet gekend.”

De opnames duurden ongeveer een uur en ze verliepen in de geest van de eerste opmerking die ik maakte.

Afgelopen week werd het programma uitgezonden. Er was me verteld dat ik de hoofdgast zou zijn, en het programma zou een uur duren. Even speelde ik met de gedachte helemaal niet te gaan kijken, dat doe ik wel vaker, maar toen whatsappte ik Christa in Nimshuscheidermühle met de vraag of zij kijken ging. Ik kan die verschillende Duitse zenders niet meer ontvangen sinds mijn schotel scheef gewaaid is tijdens de laatste storm. Ja, Christa ging kijken en ik was van harte welkom. Met een biertje in de hand ging ik zitten in de stoel van haar overleden man dakdekker Rudi. Eerst kwam er een kwartier een gesprek tussen Scheck en een critica waarin ze drie boeken bespraken. “Nu is mijn bier al op!” zei ik tegen Christa. “En kan die mevrouw niet eens iets anders gaan doen?” Christa haalde een tweede Bitburger voor me en toen kwam ik.

Natuurbeschermer

Er was enorm geknipt in de opnames, maar - zo zei Christa - ik zag er keurig uit in mijn mooie blauwe overhemd en grijze jasje. Alleen mijn hardloopschoenen detoneerden nogal, ik was ervan uitgegaan dat die onder een tafel verstopt zouden zijn. “Hahahaha,” deed Christa toen ik, nadat ik bij de keuze tussen een roos of een orchidee onmiddellijk voor de roos had gekozen, uitlegde dat ik de orchidee een Huren- pflanze vind. “Nou,” vond Christa, “jij gaat flink wat extra boeken verkopen.”

© Olivia Ettema

En toen verscheen er onder in beeld dit: GERBRAND BAKKER. SCHRIFTSTELLER UND NATURSCHÜTZER. Wat? dacht ik. Mijn naam klopte, en ‘schrijver’, ach ja, waarom niet, maar ‘natuurbeschermer’? Wie had dat nou weer bedacht? Ik in elk geval niet. Tienduizenden mensen konden het lezen en als iets op tv verkondigd is, is het waar. “Goh, ik ben een natuurbeschermer,” zei ik tegen Christa. “Wist jij dat?” Nee, dat wist Christa tot op dat moment ook niet. Het slot was wel weer goed: Denis Scheck raadde mensen aan mijn nieuwe boek te lezen, want dan zouden ze leren hoe de dingen werkelijk in elkaar staken. Vervolgens ging hij zelf op een stoel zitten om ‘Die Verwandlung’ van Kafka te bespreken, want het was Week van de Insecten. Uit onze opnamen was nu juist het hele gesprek over insecten weggeknipt. Tien minuten had het geduurd. Ik slokte het laatste bier naar binnen en vertrok naar huis. Drie dagen later kreeg ik 400 euro op mijn bankrekening gestort, dat was een aangename verrassing want niemand had iets gezegd over een honorarium. Maar goed, als ze mij een nieuwe betrekking in de schoenen schuiven, mag daar ook wel wat tegenover staan.

