Om de Akropolis te beschermen stopt Athene voorlopig met bouwen

Wie wel eens vanaf de machtige Akropolis over Athene heeft uitgekeken, vroeg zich wellicht af of er aan de bouw van de moderne Griekse hoofdstad enige planning te pas is gekomen. Schots en scheef schieten de gebouwen de lucht in, sommige een stuk verder dan andere.

Lees verder na de advertentie

Het sterk aantrekkende toerisme en de populariteit van de Griekse hoofdstad bij onder anderen Chinezen en Arabieren hebben de afgelopen tijd tot een nieuwe bouwwoede geleid. Maar de Griekse minister van milieu Giorgos Stathakis stelt nu paal en perk. Tot nader order worden geen bouwvergunningen meer verleend voor nieuwe projecten van hoger dan 17,5 meter in twee wijken direct ten zuiden van de Akropolis. Reden: het beroemde Parthenon, een van de belangrijkste heiligdommen ter wereld, dreigt voor buurtbewoners achter betonnen muren te verdwijnen.

Het is te groot, te hoog en het past niet binnen het idee van duurzaam toerisme Architecte Irini Frezadou verzet zich tegen de bouw van hoge hotels vlakbij de Akropolis

Directe aanleiding is het protest dat de buurt heeft aangetekend tegen een nieuw megahotel, tien verdiepingen hoog. Dat is bijna af, een tweede hotel ligt in de planning. “Het is een belediging van de Akropolis”, zegt architecte en stadsplanner Irini Frezadou namens de buurtbewoners. Haar petitie is inmiddels meer dan 25.000 keer ondertekend.

Ook zijn bewoners naar de rechter gestapt. “Het is te groot, te hoog en het past niet binnen het idee van duurzaam toerisme”, licht ze toe. Voor andere, historische wijken die tegen de Akropolis aanliggen gelden al bouwbeperkingen. De buurten Koukaki en Makrigianni zijn van oudsher woonwijken, maar de sterke groei van het toerisme en vooral de komst van platforms als Airbnb hebben het karakter de afgelopen tijd sterk veranderd.

Lees ook: