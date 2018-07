Oliver Knussen (1952-2018) was een groot componist met een klein oeuvre

Maar in de eerste plaats was de Brit, die gisteren na een korte ziekte op 66-jarige leeftijd overleed, componist. Hij was een wonderkind en dirigeerde zijn eerste symfonie op vijftienjarige leeftijd bij the London Symphony Orchestra. Zijn vroege start leidde niet tot een groot oeuvre, want Knussen was maar zelden tevreden over zijn eigen werk. Wat er uit zijn handen kwam, was ook nog eens relatief kort. Zijn symfonieën en concerten duren maximaal twintig minuten, zijn opera’s niet langer dan een uur. Groot als hij was, hield hij van kleine dingen, was zijn eigen verklaring.

Zijn kindertijd had hij nooit achter zich gelaten, het speelgoed en de boeken uit zijn jeugd stonden nog steeds in zijn slaapkamer. Dat verklaart misschien waarom hij twee bijzonder betoverende opera’s schreef, ‘Where the wilds things are’ en ‘Higglety Pigglety Pop’, die gebaseerd zijn op kinderboeken.

Je wist dat je bij hem in goede handen was en dat het een enerverend concert zou worden Feodor Teunisse, slagwerker

Knussen wordt beschouwd als een van de grootste Britse componisten van deze tijd. Zijn samengebalde muziek is rijk, fantasievol, humoristisch, helder en transparant en aangenaam onderhoudend. Het is niet voor niets dat zijn vioolconcert en hoornconcert zo vaak worden gespeeld. Beide stonden vorig jaar nog op de lessenaar bij het Koninklijk Concertgebouworkest.

Omdat zijn zelfkritiek het componeren in de weg stond, begon Knussen met dirigeren. In die positie nam hij het op voor jonge Britse componisten, maar ook voor de minder bekende werken van Benjamin Britten. Bij Nederlandse orkesten als het Residentie Orkest, het Concertgebouworkest, het Radio Filharmonisch Orkest en het Asko/Schönberg Ensemble kwam hij vaak. Fedor Teunisse, die als slagwerker bij Asko/Schönberg onder hem werkte, herinnert zich zijn fenomenale gehoor. “Je wist dat je bij hem in goede handen was en dat het een enerverend concert zou worden. Hij was ook onorthodox. Hij speelde gerust een stuk twee keer op een concert, omdat hij vond dat het publiek het nog eens moest horen.”

