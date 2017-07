Okonomiyaki (Japanse pannekoeken)

Bereiding

De Okonomiyakisaus kunt u heel eenvoudig zelf maken. Breng hiervoor de ketchup, Worcestershire saus, mirin, suiker en sojasaus in een steelpannetje al roerend aan de kook. Mocht u de saus graag wat pittig hebben, voeg er dan een in kleine ringetjes gesneden rode peper aan toe. Laat de saus afkoelen.

Meng in een grote kom het meel met het bakpoeder en de dashi. Klop alles met een garde tot een beslag.

Snijd de spitskool in heel dunne reepjes. Snijd de voorjaarsuitjes in dunne ringetjes. Halveer de paprika in de lengte, verwijder de zaadjes en snijd de paprika in dunne reepjes.

Pel de garnalen, verwijder de draad en snijd de garnalen in stukken. Voeg aan het beslag de eieren, mirin, sojasaus, spitskool (ongeveer 400 gram), de voorjaarsui, paprika en de garnalen toe. Schep alles goed door het beslag.

Verhit twee koekepannen en voeg een beetje olie toe. Schep in elke pan een kwart van het beslag. Spreid het beslag met de achterkant van een lepel een beetje uit tot een rondje. Leg op elke pannekoek twee plakjes ontbijtspek. Bak de pannekoeken op laag vuur een minuut of tien. Draai de pannekoeken om. Dat gaat het makkelijkste door er een bord op te leggen, om te keren en de pannekoek weer in de pan te laten glijden. Bak nogmaals tien minuten.

Leg de pannekoeken op een schaal en dek af met aluminiumfolie. Bak op dezelfde manier de andere twee pannekoeken.

Leg de pannekoeken op vier borden. Spuit uit een knijpfles mayonaise een mooi raster op de pannekoeken. Vorm tegendraads eenzelfde raster met de Okonomiyakisaus over de pannekoeken. Serveer direct.