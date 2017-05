OG3NE plaatst zich voor Eurovisiefinale met vlekkeloze uitvoering

Na de vlotte repetities verkeerde het Nederlandse kamp de afgelopen dagen in optimistische stemming. Het moest alleen nog even worden waargemaakt, tijdens de live-uitzending, voor miljoenen televisiekijkers. Dat lukte met vlag en wimpel. Eenmaal aangekomen in Kiev was tijdens de repetities al gebleken dat hun lied ‘Lights and Shadows’ live een stuk steviger stond dan de studioversie. En ook vanavond was de naadloze harmonie van de driestemmige zusjes het geheime wapen. Zeker tegen het slot van het nummer raakten de drie precies de juiste snaar met het lied, opgedragen aan hun zieke moeder.

Vooraf gold OG3NE naast de Bulgaarse Kristian Kostov als favoriet voor een hoge eindnotering. Zeker gezien de zwakke concurrentie in de tweede halve finale: zo nam gisteravond lang niet elke zangeres het even nauw met een basale regel als zuiver zingen. Ook waren er jodel-rappende Roemenen; een Hongaarse zigeuner-samurai en een Kroatische popzanger die plots een heel aardige operastem bleek te hebben. Naast al die gekheid viel dit jaar wederom op hoe het Eurovisie-geluid meer en meer verschuift richting dat van reguliere hitlijstenpop. Dat komt grotendeels op het conto van Scandinavische componisten, die onder andere het Bulgaarse lied leverden.

Aan het eind van de stemronde vond nog een Eurovisie-unicum plaats: de Macedonische Jana Burčeska kreeg in de green room live een aanzoek van haar vriend. Zeg dan maar eens nee, tegenover miljoenen televisiekijkers.

Morgen moet OG3NE direct aan de bak: vanaf 12:00 is meteen de eerste generale repetitie voor de finale, diezelfde avond nog een doorloop, waarop de vakjury’s hun oordeel op baseren. Het zijn lange dagen voor de AVROTROS-delegatie, maar de afgelopen dagen was weinig te merken van slijtage. Haast eng professioneel sloegen de zussen zich immer glimlachend door alle plichtplegingen, interviews en repetities heen die horen bij het Eurovisiecircus.

Het songfestival vindt plaats onder voelbare spanning. In het straatbeeld van Kiev is goed te zien dat een deel van het land in oorlog verkeerd. Het stadsbestuur schakelde 16.000 troepen van politie en nationale garde in om te zorgen dat alles netjes verloopt, voor het oog van zo’n duizend aanwezige journalisten en tweehonderd miljoen televisiekijkers. In het zwaarbeveiligde International Exhibition mag OG3NE het zaterdag opnemen de andere gekwalificeerde landen, en de grote vijf Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje en Italië, en gastland Oekraïne.

