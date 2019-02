Off piste skiën in het Franse Flaine

Les 1. Bereid je voor

Met de slaap nog in mijn lijf stap ik uit de lift, onderweg naar het ontbijt. Het eerste wat ik zie, is het lawinebericht aan de muur tegenover me. Dat A4’tje is even later ook het eerste waarop de skileraar wijst als zes andere leerlingen en ik ons aan hem hebben voorgesteld. Dit klasje brengt hij deze week de beginselen van het offpisteskiën bij.

Het was me nooit eerder opgevallen, maar zo’n bulletin over de sneeuwsituatie is in elk skigebied te vinden en niet alleen hier in Flaine. Wie zich buiten de geprepareerde pistes begeeft, buiten het toezicht van pistemedewerkers, moet zelf kunnen inschatten of dat verantwoord is.

Vandaag, dag één van de cursus, is het lawine-risico 4, het op een na hoogste niveau dus. Geen probleem, zegt skileraar Nicolas Mullot

Het lawinebericht geeft daarvoor belangrijke informatie. Een 5 betekent: ga niet de berg op, omdat de sneeuw snel in beweging kan komen; een 1 staat voor het laagste risico. Verder is het handig te weten tot op welke hoogte het risico aanvaardbaar is en welke zijde van de berg veiliger of juist gevaarlijker is.

Vandaag, dag één van de cursus, is het lawine-risico 4, het op een na hoogste niveau dus. Geen probleem, zegt Nicolas Mullot. De skileraar heeft zijn leerlingen veel uit te leggen. Bovendien kent hij dit gebied in de Franse Alpen op zijn duimpje, hij weet precies waar we wel verantwoord de poedersneeuw in kunnen: lager op de berg en op vlakkere hellingen. “Maar je moet altijd blijven opletten.” Bovendien: hij moet ons eerst maar eens zien skiën, gewoon op de piste, om te zien wat voor vlees hij in de kuip heeft.