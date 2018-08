Of het nu Rodoreda, Monzo of Villalonga is: de Catalaanse roman is in

‘La Plaça del Diamant’ (Het Diamantplein) is een van de belangrijkste in het Catalaans geschreven romans van de afgelopen eeuw. Dit boek, uit 1962, is nu heruitgegeven met de titel ‘Colometa’. Het vertelt een ogenschijnlijk vrij gewoon verhaal. Een meisje dat in een patisserie werkt, bezoekt eind jaren twintig een dansfeest op een plein in Barcelona. Daar wordt ze ten dans gevraagd door een jonge timmerman, die er geen doekjes om windt. “Over een jaar ben jij mijn vrouw”, zegt hij, terwijl het meisje zelf tijdens het dansen vooral veel last heeft van het te strakke elastiek van haar onderrok. Ze krijgen verkering, ze trouwen, de jonge vrouw wordt meegesleept in een huwelijk dat, zoals zoveel huwelijken, zo zijn eigenaardigheden heeft. Haar man spoort niet helemaal, hij is dwingend, jaloers, impulsief, maar vaak ook ontroerend naief.

Dit alles wordt helemaal vanuit de jonge vrouw verteld, in eenvoudige, heldere taal. Aanvankelijk gaat dat gewoon over het alledaagse leven en de rimpelingen daarin. Later dringt de grote wereld die levens binnen, als Spanje in de greep raakt van politieke en sociale onrust. Die overgang wordt door de vrouw kort en abrupt verteld: “En zo ging alles zijn gangetje, met af en toe wat kleine kopzorgen, tot de Republiek werd uitgeroepen en Quimet in vuur en vlam stond en schreeuwend door de straten liep, zwaaiend met een vlag, waarvan ik nooit te weten ben gekomen waar hij die vandaan had.”

In de schitterende finale van het boek gaat ze helemaal los, alles komt naar boven

De Spaanse Burgeroorlog breekt uit: drie jaar vechten, één miljoen doden. Daarna volgen de zware jaren van na de oorlog, met veel armoede, waarin de vertelster, van pure honger en wanhoop, soms last krijgt van nachtmerries en hallucinaties. Haar realistische vertelstijl maakt plaats voor surrealisme. Ze beschrijft de pijn die ze voelt als bijtende schorpioenen, ze beschrijft bloed dat zwart wordt, en tijdens een bezoek aan de kerk ziet ze achter de priester een langzaam groeiend kankergezwel van bloedrode, glimmende bolletjes.

In de schitterende finale van het boek gaat ze helemaal los, alles komt naar boven: de vraag wat het leven nu eigenlijk behelst, hoe het is om getrouwd te zijn, om kinderen te hebben, om die kinderen volwassen te zien worden, en om erachter te komen dat het leven op gegeven moment al weer grotendeels voorbij is. En ook: het besef dat er zoveel dingen zijn die ze niet onder woorden kan brengen. Wat niet gezegd wordt is in deze roman net zo belangrijk als wat wel gezegd wordt.