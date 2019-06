Oeuvreprijs voor Marga Minco krijgt bittere bijsmaak

Zelden is het heden zo ruw met het verleden in botsing gekomen als hier. “Het is een bizar toeval”, zegt Jessica Voeten, de jongste dochter en woordvoerster van schrijfster Marga Minco. “Als je dit zou verzinnen, zou niemand het geloofwaardig vinden.”

In december vernam Marga Minco (99) via haar dochter dat ze de ­P. C. Hooftprijs 2019 zou krijgen. Bestuursvoorzitter Gillis Dorleijn, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde in Groningen, wilde haar het nieuws zelf telefonisch vertellen. Maar dat leek de schrijfster niet zo’n goed idee, ‘ook voor hem niet’.

Zonder dat hij het wist, blijkt Dorleijn namelijk de kleinzoon te zijn van een Amersfoorts echtpaar dat tijdens de Tweede Wereldoorlog een verzameling huisraad van de Joodse familie Minco in bewaring nam en daarna inpikte. Marga Minco, de enige overlevende, vroeg de spullen na de oorlog tevergeefs terug. Omdat haar ouders waren weggevoerd en omgebracht, viel alles automatisch aan de bewaarders toe, redeneerden de Dorleijns.

Stilte

Minco heeft aangrijpend over de kwestie geschreven in haar beroemde verhaal ‘Het adres’ uit 1957. De achternaam Dorleijn veranderde ze in Dorling, waardoor de kleinzoon – geboren in 1951 – nooit iets heeft vermoed. Tot afgelopen december.

De dochter van Minco hield de connectie aanvankelijk stil. “Anders zou het in de pers alleen nog maar dáárover gaan”, verklaart ze aan de telefoon. “En dan waren al die mooie stukken over mijn moeders werk niet geschreven.” De schrijfster had vrede met de stilte. “Hij kan er niets aan doen”, was haar reactie toen ze de naam van de bestuursvoorzitter hoorde. Waarom zou ze hem dan aan de schandpaal nagelen?

Veel andere Joden hebben iets vergelijkbaars meegemaakt. Maar bij niet-Joden in Nederland is het historisch besef hierover beperkt Jessica Voeten, dochter Marga Minco

Toch bleef het knagen, zeker nadat de dochter de na-oorlogse briefwisseling tussen haar moeder, de officiële instanties en de Dorleijns had bestudeerd. Marga Minco en haar man Bert Voeten werden destijds simpelweg aan hun lot overgelaten, ook door de overheid. Ze waren ‘zo arm als kerkratten’, vertelt de dochter, maar kregen geen hulp bij het terugvorderen van hun bezittingen. “Bij ons in de familie kenden we dit verhaal allang. Veel andere Joden hebben iets vergelijkbaars meegemaakt. Maar bij niet-Joden in Nederland is het historisch besef hierover beperkt. Daarom wilde ik het alsnog in z’n geheel vertellen.”

Toen de P. C. Hooft-stichting na de prijsuitreiking het traditionele boekje met het juryrapport ging vormgeven, bleek dat een mooie gelegenheid. Dochter Voeten, werkzaam als journalist, opent het deze week verschenen boekje met een tekst waarin ze de twist over het familiebezit gedetailleerd uit de doeken doet. Dan volgt, na het juryrapport, het oorspronkelijke verhaal Het adres: werkelijkheid en literaire weerslag, pal naast elkaar.

De on­ver­kwik­ke­lij­ke geschiedenis vond plaats vóór ieder van ons geboren was, maar heeft ons na driekwart eeuw pijnlijk geraakt en maakt ons in feite sprakeloos Gillis Dorleijn, kleinzoon van het echtpaar dat de huisraad van de Minco's inpikte

De uitgave biedt ook ruimte voor een korte reactie van Gillis Dorleijn. Net als de andere kleinkinderen is hij ‘beschaamd’ en ‘bijzonder ontsteld’, schrijft hij. “De onverkwikkelijke geschiedenis vond plaats vóór ieder van ons geboren was, maar heeft ons na driekwart eeuw pijnlijk geraakt en maakt ons in feite sprakeloos.” Hij heeft Minco een brief geschreven, maar wil verder geen toelichting geven. De schrijfster vindt het oké zo. Ze doet niet graag dramatisch en ziet een gesprek met Dorleijn niet als zinvol.