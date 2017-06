Oesterzwammen met jonge kapucijners

Ik was het eerder eens met culinair-recensent Johannes van Dam, die vond dat er geen smaak aan zat. Wel mondgevoel, en dat is hun functie in dit gerecht. Dat moet het voor de smaak hebben van de knapperige kapucijners. Want de 'velderwtjes' van Bonduelle zijn geen ongesorteerde doperwtjes, maar jonge kapucijners. De blauwpaarse peulen, ook blauwschokkers genoemd, komen nauwelijks meer vers op de markt (na doppen blijft van verse peulen een derde van het gewicht over, 10 minuten koken). Het bedrijf koos een ander woord, omdat mensen bij kapucijners meteen denken aan de gedroogde bruine raasdonders, zo genoemd vanwege het sulfiet waarmee ze werden bewaard. Die andere naam is best gepast, want kapucijners heten naar het bruin van de pij van de monniksorde.

Ingrediënten • 2 el olijfolie

• 1 witte ui, gesnipperd

• 150 g oesterzwammen

• Peper

• Zout

• 1 el tarwebloem, afgestreken

• 150 ml rosé of water

• 200-300 g 'velderwtjes' (diepvries)

• 75 g pecannoten

• 2 el salieblad, grofgeknipt

Recept Verhit een eetlepel olijfolie in een koekepan met anti-aanbaklaag en bak de uiesnippers lichtbruin. Parkeren op een bord. Halveer de oesterzwammen zo nodig. De tweede eetlepel olie verhitten en de zwammen lichtbruin bakken met peper en zout. Stuif de bloem erover, schudden tot je geen wit meer ziet. Het vocht van het vuur af bij beetjes roerend toevoegen. Kort laten pruttelen tot de saus licht bindt. De bevroren velderwtjes erbij scheppen. Kort stoven onder deksel tot ze zijn ontdooid. De achtergehouden uiesnippers en de noten erop strooien. Omscheppen, even doorwarmen. Leg de salie op de borden naar smaak erbij.Wijn: een droge rosé uit Zuid-Frankrijk. Menusuggestie vooraf: wortelsla. Plakjes wortel 5 minuten koken, spoelen in koud water. Mengen met fijngesneden little gem, zoetzure augurkjes in plakjes, bieslook, citroensap en notenolie. Op smaak brengen met peper en zout. Hierbij matses serveren. Als dessert: anijs-kiwi's. Per persoon 2 gehalveerde, geschilde kiwi's met de snijkant boven op een bord leggen, bestrooien met wat geplet anijszaad, daaroverheen acaciahoning.

