Oerol als spiegel van de natuur

Slierten doek klapperen tegen het ijzeren geraamte. Dat wat vanuit de verte op een gehavende drilpudding leek, blijkt van dichtbij een felgeel staketsel in de vorm van een koepel. De gigantische stellage staat nog overeind, gelukkig, maar meerdere stroken zeil waren geen partij voor moeder natuur. Met van kracht ingespannen gezichten proberen ‘De Idealisten’ van de improvisatieshow ‘Orde van de Dag’ de enorme lappen terug in het gareel te krijgen.

Nog nooit stormde het zo hevig vlak voor het startschot van Oerol: de schaal van Beaufort slaat uit naar windkracht tien. Maar wie tijdens dag één van het Terschellingse theaterfestival het eiland verkent, merkt amper iets van de schade die vele kunstwerken opliepen.

Enkele verfomfaaide projecten zijn weggehaald, een eerder totaal ingestorte rood met wit gestreepte circustent staat weer fier overeind. En ook op de route van de haven in het westen richting Midsland, de Hoofdweg, waarover iedere Oerolganger zich vroeg of laat verplaatst, spoort een volmaakte gele koepel de voorbijtappende fietsers aan zich niet te laten kisten door de striemende regen en nog immer harde wind.

De storm heeft ook wel wat, vinden de meeste eilanders, artistiekelingen en gasten. Immers vormt de natuur het uitgangspunt van Oerol. Het thema van vijf jaar geleden zou ook nu goed passen: ‘De wind voert het woord’. Dit jaar, tijdens de 36e editie, draait het festival om ‘Sense of Place’, naar het nieuwe project van Joop Mulder, de bedenker en initiator van Oerol die begin dit jaar afscheid nam. De mens moet zijn omgeving anders bekijken, betoogt hij, en kan haar met kunst een extra betekenis geven.

Sommige theatermakers hebben die wijze woorden van Oerols geestelijk vader duidelijk in hun achterhoofd gehouden tijdens het creëren van hun werk. Neem de jonge regisseur Thabi Mooi. Met haar ‘Route Mortel’ schotelt zij haar bezoekers een klassieke Oerol-ervaring voor.

Wie zijn fiets op slot heeft gezet en nieuwsgierig op zoek gaat naar een podium, vindt bij de locatie rond de zandafgraving enkel een houten cabine. Daar wordt hem een koptelefoon aangereikt, waarna hij het bos wordt ingestuurd.

Tijdens een wandeling tussen de bomen, langs stilstaande klokken en een leeg ziekenhuisbed, vloeien stemmen uit de mp3-speler. Er klinken woorden van een jongeman. Hij ligt op sterven, zo wordt al gauw duidelijk. Dan een monoloog van een verpleegster, een imam en een uitvaartbegeleider. Allen vertellen zij hoe over hun beleving van het einde.

Plotseling heerst stilte. De koptelefoon mag af en de toeschouwer stapt het mulle zand van een duinpan in. In een de rondvormige, blauwe hut neemt hij plaats. Op beeld is te zien hoe het verhaal afloopt. Terug buiten, knipperend tegen het felle daglicht, ontwaart de bezoeker haar: de dood. Tragisch, absurd, maar ergens ook mooi.

'Pas op voor het rendiermos'

Een voorstelling waarin het landschap bijna een van de acteurs lijkt is Tryaters ‘Wa oerlibbet de skries?’, oftewel ‘Wie overleeft de grutto?’. In twee talen, het Fries en Nederlands, schept het gezelschap een absurdistische wereld rondom deze met uitsterven bedreigde eilandvogel.

Het knotsgekke spektakel begint al voordat het echt begonnen is. Als reisleiders nemen de acteurs groepjes gasten mee naar hun arena. ‘Pas op voor het rendiermos’, licht een bordje voor het startpunt van de wandeling toe. ‘Pas op voor het rendiermos’, waarschuwt ook Eelco Venema, die de grutto speelt.

Die opdracht blijkt rap onmogelijk te zijn. Zich een meanderende weg naar boven ploegend, door het zandlandschap van de duinen, proberen Venema’s volgelingen de afgespannen stukjes natuur te omzeilen. Totdat ze zien dat de touwtjes in feite niets afbakenen: het rendiermos groeit overal, ook onder de zolen van hun schoenen.

Heester Dyk © ANP

Eenmaal op de top van de duinrug, verschijnt een paar heuvels verderop niet alleen de locatie van de grutto-voorstelling. Wie de andere kant opkijkt, ziet aan de horizon, vlak voor de dijk eindigt en de zee begint, iets geels. Het is de koepel op Heester Dyk. Uit het bouwsel blijken nu taps toelopende stroken stof te vloeien, bevestigd in het weiland: daar in de verte ligt een zon, die net als de fysieke versie nu haar licht laat schijnen over Terschelling.

De voorstelling zelf is als een kunstzinnige biologieles. Ze doet huiveren en lachen tegelijk. Een panda, Charles Darwin, een hedendaagse biologe en een kinderloze, oudere harpiste reflecteren op de dagelijkse overlevingsstrijd van het gevederde dier. De natuur, zo concludeert het veelzijdige groepje, is ‘Oanpasse of opbokke’. Voor de grutto, maar ook voor de mens.

Hoewel de acteurs van Tryater dankbaar gebruik maken van het landschap van het eiland, en zich rennend en rollend in en uit de duinpan bewegen, metalen ballen voor zich uit duwend, hadden andere voorstellingen net zo goed binnen in een traditionele schouwburg kunnen plaatsvinden.

Gouden Haas en PeerGroup bijvoorbeeld, gebruiken de door de natuur aangereikte attributen nauwelijks. In de beeldende voorstelling ‘Kopland’ zetten de twee acteurs de voortdurende zoektocht naar ontroering van dichter Rutger Kopland (1934-2012) voort.

Zittend op lage stoeltjes in de duinen horen de toeschouwers via koptelefoons een voice-over, die is samengesteld uit gedichten en interviews met de overleden schrijver. Op de tast baant zijn stem zich een weg door vraagstukken over schoonheid, troost en vergankelijkheid.

“Het is ontzettend moeilijk om daar woorden voor te vinden”, klinkt steeds. De personages proberen dat onvermoeibaar, met witte verf schilderen ze kreten op het glazen huisje dat de kern van de voorstelling vormt. Af en toe komen twee geitjes nieuwsgierig neuzen naar wat die mensen daar in de duin toch bezigt.

Uit de koepelvormige gele tent klinkt gezang. De avond valt, en vandaag voor het laatst zoeken ‘De Idealisten’ met hun publiek al improviserend naar het medicijn tegen hedendaags cynisme, pragmatisme en smoesjes.

Fietsers stoppen om even te luisteren, en langzaam maar zeker vormt zich rondom de zon een bont gezelschap: het Oerolpubliek. Hoe zij eenduidig te omschrijven zijn? Niet. Wie alleen al naar het onderstel van de verzamelde bezoekers kijkt, concludeert dat meteen. Bij het kanariegele bouwsel hebben zich rechttoe rechtaan spijkerbroeken verzameld, maar ook gerafelde exemplaren, afritsbroeken, pijpen gemaakt met rib, van fluweel, en fladderend katoen. Ze zijn bootleg, skinny, oorspronkelijk bedoeld om in te sporten of eigenlijk iets te klein.

En net zoals het publiek is het theaterfestival zelf. Een rode draad is moeilijk te ontwaren. Misschien is het inderdaad de storm, de natuur, die de voorstellingen uiteindelijk aan elkaar rijgt. Want net als het weer schieten de theaterstukken naar links en rechts: van zwaar en verstikkend tot licht en verfrissend.

Theaterfestival Oerol van 9 t/m 18 juni op Terschelling. Meer informatie op oerol.nl.