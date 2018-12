Oedipus zingt zich regelrecht het hart in

George Enescu's enige opera 'Oedipe' uit 1936 is een ondubbelzinnig meesterwerk. Onbegrijpelijk dat het pas nu, ruim tachtig jaar later, tot de allereerste scenische opvoeringen in Nederland komt. In de Matinee werd Enescu's levenswerk in 1996 al eens succesvol concertant tot leven gewekt. Maar dankzij De Nationale Opera (DNO), die een spectaculair ogende productie uit 2011 van de Brusselse Munt overnam, krijgt de tragische geschiedenis van koning Oedipus, dankzij decors, kostuums, licht en acterende zangers, nóg meer diepte.

Oedipe is vooral groots en overdonderend met flitsende lichteffecten

Zonder het handvol waanzinnige sterzangers dat DNO hier opgetrommelde tekort te willen doen, moeten we het toch eerst en vooral hebben over orkest en koor. En over de dirigent. Want dankzij Marc Albrecht, die in 2020 vertrekt als chef-dirigent van DNO, groeide de première van deze wonderbaarlijke opera uit tot een muzikale gebeurtenis van de buitencategorie. Albrecht is hoorbaar overtuigd van de zeldzame klasse van Enescu's partituur. Hij wist het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Koor van De Nationale Opera, waanzinnig goed ingezeept door Ching-Lien Wu, te verleiden tot maximaal geëngageerde overgave.

De rauwe expressiviteit van deze muziek, waarin rare glissandi en glibberige portamenti voortdurend voor vervreemding zorgen, werd niet geëgaliseerd maar juist geaccentueerd. Als in de tekst werd gezongen over flûtes sauvages, dan klonken die fluiten ook zo. Enescu's originele orkestraties, met zelfs een zingende zaag op het moment dat de Sfinx sterft, werden stuk voor stuk in fel licht gezet door Albrecht. De grote koorscènes, waarin gigantische climaxen ontketend werden, klonken verpletterend goed.