Ode aan Cole Porter ontroert nauwelijks

Een ode aan American Songbook componist/songwriter Cole Porter (1891-1964) is natuurlijk heerlijk. Hij schreef klassiekers, waaronder 'I Get a Kick out of You', 'I've Got You Under my Skin' en nog zo veel meer. Die sterke nummers vormen een sfeervol, solide bed voor het levensverhaal van Porter, dat voldoende ingrediënten voor een dramatisch verhaal bevat.

Lees verder na de advertentie

De homoseksuele liedschrijver trouwde namelijk een rijke vrouw (Linda) die genoeg had van agressieve, sekslustige mannen. Porter kon daardoor zijn lol op met mannen - zolang hij het in Linda's ogen maar niet te bont maakte, wat hij soms dan toch deed. Door een val van een paard verbrijzelde hij zijn benen, wat veel pijn opleverde, maar ook inspiratie én geworstel met zijn ego.

Paul Groot mist de subtiliteit die nodig is voor deze rol

Pieter van de Waterbeemd schreef het script al voor de voorstelling van 1995. Het draait om de oude invalide Porter die eenzaam is omdat hij zich met zijn felheid en drankgebruik heeft vervreemd van zijn vrienden. Tussendoor zien we scènes uit de voorgaande halve eeuw, waarin hij een levenslustige dandy, een onzekere schrijver en een twijfelende geliefde is. Destijds speelde Willem Nijholt een perfecte Porter, met alle nuances, zijn dans-flair en zang kwaliteiten.