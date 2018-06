Obama houdt ook van ‘Werelds hotel’ The Brando

Dat kost wel 3000 tot 11.000 euro per nacht in luxeresort The Brando met vijfsterrenrestaurant. Voor het vervolgseizoen van ‘Wereldse Hotels’ (Max), vanavond, gingen restaurantcriticus Giles Coren en chef-kok Monica­­ Galetti als eerste daarheen.

Lees verder na de advertentie

O wat een paradijs. Het ligt op Tetiaroa in Frans-Polynesië, midden in de Grote Oceaan. Een rond gesloten koraalrif beschermt de eilandjes tegen grote golven en vormt in zee een turquoise cirkel.

Zulke paradijsjes hebben ook altijd een bijsmaak door de forse ecologische voetafdruk

Wijlen Marlon Brando kocht het atol in 1965 na de verfilming van een historie over muiterij daar op het schip de Bounty (1789). Hij werd verliefd op een inheemse vrouw én op de plek, en kreeg ze allebei. De primitieve hutjes vol muggen maakten­­ na decennia plaats voor vijfsterrenresort The Brando, een van de meest luxe verblijven ter wereld.

Dit favoriete vakantieoord van Leonardo DiCaprio en Barack Obama zal ik nooit te zien krijgen. Alleen al daarom is dit programma heerlijk om te kijken. Maar zulke paradijsjes hebben altijd een bijsmaak, waar Giles en Monica ook aandacht aan besteden.

Scene uit Wereldse Hotels. © Screenshot Wereldse Hotels (MAX)

Jaloezie is niet te vermijden, maar kritiek op het kapitalistische exces met koloniaal trekje is wel terecht. De rijken hebben weer niet genoeg aan een mooie hut, maar moeten een villa met airconditioning. De muggen, het scherpe koraal op het strand, de hitte – alle minpuntjes worden dagelijks weggepoetst.

In andere afleveringen (tophotels in Oman en Chili bijvoorbeeld) geven religie en politiek een scherp randje. In islamitisch Oman worden de vrouwen die in het hotel werken, met de nek aangekeken. En het

Chileense resort ligt op land van de Mapuche-indianen, waar voor de aanleg van wegen en elektriciteit oerwoud is vernietigd.

De ontspanning van de happy few kost dus ontzettend veel aan sociaal kapitaal en hulpbronnen, concludeert de kritische Giles. Laat staan de ecologische voetafdruk door watergebruik, koeling, verspilling van eten, luxegoederen die ingevlogen moeten worden. De reis naar The Brando zelf duurt vanuit Engeland 24 uur in drie vliegtuigen.

Scene uit Wereldse Hotels, met restaurantcriticus Giles Coren en chef-kok Monica­­ Galetti. © Screenshot Wereldse Hotels (MAX)

Maar laat Marlon Brando nu een visionair geweest zijn, toegewijd aan behoud van het fragiele koraal-ecosysteem en de lokale Polynesische cultuur. Hij bedacht zee-airconditioning, waarbij pijpen op de zeebodem koud water ophalen. Alle etensresten gaan in een vergister en worden compost op de tuin. Zonnepanelen en biobrandstof maken het geheel bijna energieneutraal. En goederenschepen moeten buiten het rif aanleggen, waar een kraan alles naar een kleiner schip takelt.

Brando initieerde ook nog een ‘Universiteit van de Zee’ waar men wetenschappelijk onderzoek naar koraal doet. Daar betalen de gasten dus aan mee.

Giles en Monica werken met het personeel mee én tonen zich persoonlijk geraakt door culturele gebruiken­­. Een paradijselijk plaatje dat de ogen sluit voor de achterkant is nep. Zij schetsen een beeld dat alle perspectieven omarmt. Nu zie ik The Brando pas echt als een paradijs.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie. Eerdere afleveringen vindt u hier.