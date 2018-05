Nu eens niet de geijkte Amerikaanse roadmovie vol landschappen

'Oh Lucy!' is een film over Amerikanen in Japan en Japanners in Amerika. Het is geen schaterlachkomedie, eerder een film die zich bedient van onderkoelde humor. Het maakt het verhaal van de Japanse Setsuko, die haar Amerikaanse leraar Engels achterna reist naar Los Angeles, wel zo ontwapenend.

Lees verder na de advertentie

Het eerste deel van de film speelt in Japan, waar we Setsuko leren kennen als een van de vele anonieme werknemers op kantoor. Buiten draagt Setsuko, zoals veel van haar landgenoten, een mondkapje. Het volgende moment staat ze in een volle rookruimte te paffen. De opeenvolging van de beelden is zo pardoes, dat je al snel met een glimlach op je gezicht zit. Achter de kleine grijze muis gaat een kleurrijk karakter schuil.

Zo besluit Setsuko, met een fijn gevoel voor komische timing gespeeld door Shinobu Terajima, haar eenzame bestaan een wending te geven door Engelse les te nemen. Het levert onverwachte, kolderieke taferelen op.

Amerikanen knuffelen elkaar bij de begroeting, maar na één hug van John is Setsuko meteen straalverliefd