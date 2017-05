NTR wijst ‘Groot Dictee’ de zijdeur

Fanatieke kijkers van het ‘Groot Dictee der Nederlandse Taal’ kunnen hun blocnotes vanaf nu in de kast laten liggen. Na 26 jaar stopt omroep NTR met het televisieprogramma over taal, waarin Vlamingen en Nederlanders het tegen elkaar opnamen om breinbrekers als ‘dedaigneuze’ juist te spellen.

Het dictee is volgens de NTR jarenlang een instituut geweest, maar inmiddels niet meer van deze tijd. “Er gebeurt veel met taal, bij jongeren, op sociale media”, lichtte eindredacteur Willemijn Francissen het besluit toe in de Volkskrant. “Dat zag je niet terug op tv, het dictee was archaïsch.”

Bovendien zijn de kijkcijfers de laatste twee jaar bijna gehalveerd. Naar de laatste editie, die geschreven werd door A.F.Th. van der Heijden, keken 368.000 Nederlanders, terwijl er in 2014 nog 722.000 mensen voor de tv worstelden met de spellingswedstrijd.

“We hebben 26 jaar tv-historie geschreven, dit is een iconisch programma”, stelt hij teleurgesteld in de Volkskrant. “De verschuivingen van de laatste jaren, van NPO 1 naar NPO 2 en naar 21.30 uur, hebben ons veel kijkers gekost. Maar dit is wel erg rigoureus. Ze lijken bijna opgelucht ons opzij te schuiven.”

Ook Philip Freriks, die het programma in 1990 vanuit Frankrijk naar Nederland haalde en het sindsdien presenteerde, baalt van de manier waarop de NTR de stekker uit het dictee trekt. Volgens hem had het een bepaalde statuur en had daar op zijn minst een waardig afscheid bij gepast.

Missie versus kijkcijfers

Dat is absoluut niet het geval, zegt René Takken van de NTR stellig. “En zo plotsklaps is deze knoop niet doorgehakt, we zijn niet over een nacht ijs gegaan.” Volgens de woordvoerder heeft de omroep uitgebreid overleg gevoerd met zowel de NPO als Men at Work, de producent van het tv-programma.

“We zijn hier al meer dan een jaar over in discussie. Want de missie van de NTR is weliswaar het maken van culturele en educatieve programma’s, er moeten wel voldoende Nederlanders naar onze uitzendingen kijken willen we onze publieke taak kunnen volbrengen. Daarin moeten we steeds zoeken naar een balans.”

Takken stelt dat de NTR serieus heeft gekeken naar manieren waarop het dictee meer kijkers zou kunnen lokken. In februari kwam de producent met een voorstel voor een modernere en kortere variant van het programma, met onder meer stemkastjes en een stand-upcomedian, maar dat keurde de omroep af.

“Dat was het niet”, legt hij uit. “Dan investeren we liever in een geheel nieuw programma over taal. Daarover zijn we nu in overleg.” Waarom de NTR de jaarlijkse show per direct bij het grof vuil zet, en het niet afsluit met een laatste afscheidsuitzending? “Gezien het niet meer blijkt te werken, zou dat zonde van het geld zijn. Want het ‘Groot Dictee der Nederlandse Taal’ is een heel kostbaar programma om te maken.”