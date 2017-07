North Sea Jazz was voor de diva's en het verleden

Hoe zou Gladys Knight de show van Solange hebben bekeken? Even daarvoor had de 72-jarige souldiva, als zeer levendig reliek uit het Motown-tijdperk, zelf het North Sea Jazz-publiek als een blok voor haar doen vallen. De bazige diva schotelde een heerlijk traditionele soulshow voor, deftig in het rood, haar band strak in het wit gestoken. De jaren hadden geen grip gekregen: wát een stem en wát een imposante podiumpersoonlijkheid.

Ze preekte de liefde, eerlijk, met zijn mooie en minder mooie kanten, prachtig omlijst met ‘Hello’ van Lionel Richie gevolgd door het gelijknamige nummer van Adele. Een spetterend ‘Grapevine’, een Prince-revue – het kon niet op. Ze liet de jonkies even zien hoe het moest:

Gladys Knight was ‘oldschool’, pochte ze, met anekdotes over die goede oude tijd, zoals over ‘good ole’ Marvin Gaye’.

Nee, dan Solange, drie generaties jonger. Haar concert was deze editie van North Sea Jazz het andere hoogtepunt. De 31-jarige zangeres stapte uit de schaduw van zus Beyoncé, met sterk gezongen neosoul waarvan veel afkomstig was van haar geweldige album ‘A Seat at the Table’.

In de hypergestileerde show was alles tot in de puntjes gechoreografeerd, van de danspasjes van de bassist tot de blik van de achtergrondzangeressen. Dat maakte het aanvankelijk wat afstandelijk, maar gaandeweg kwam de steeds vaker lachende Solange los, badend in het vaalrode podiumschijnsel. Dit was black power op zijn 21ste eeuws: krachtig, zelfbewust en trots, maar ook optimistisch.

Nog een diva, en wat voor één, van een generatie eigenlijk tussen de twee in: Erykah Badu. Onbewogen keek de soulzangeres gisteren de enorme zaal in, de ogen onder hoge hoed, in een kleurig gewaard versiert met politie-afzetlinten, ongetwijfeld ook als stil protest tegen politiegeweld in de VS. Ondertussen legde haar de band loper voor haar uit, één van de strakst groovende funkmachines van dit festival. Een tikkeltje onderkoeld misschien, maar ze wist dat het goed zat.

Naast Badu en Knight was Solange duidelijk newschool, en nu was dat dit jaar op de poproute goed zoeken naar dat soort nieuwe, klinkende namen. De afgelopen jaren had het gerenommeerde jazzfestival een aantal flinke publiekstrekkers uit de popwereld op het affiche, net als veel vooruitstrevende hiphop en electronica. Dat viel nu wat tegen.

Return of the Space Cowboy

Neem Jamiroquai, die gisteravond mocht afsluiten, wat het zeer degelijk deed. Prima band, daar niet van, maar het was niet voor niets dat het popfunkcollectief meer speelde uit de jaren negentig dan van hun nieuwe album. Jammer dat daarbij was verzaakt blazers mee te nemen, waar nummers als ‘The Kids’ en ‘The Return of the Space Cowboy’ onder leden. Het was goed om terug te zijn, zei zanger Jay Kay herhaaldelijk, maar ook was duidelijk dat hij nog niet geheel hersteld was van zijn rugoperatie vorige maand. Zeker tegen het eind van de show was aan hem af te lezen dat het hem niet snel genoeg voorbij kon zijn.

Andere dagafsluiters waren De La Soul op zaterdag en Usher met The Roots op vrijdag. Grote namen, alle drie, maar toonaangevend? Behalve misschien The Roots, de hiphopformatie die zo onderhand huisband is van North Sea. De band, flink op dreef, tilde oude hits (vooral dat geweldige ‘Yeah!’) van popster Usher naar nieuwe hoogtes, maar echte synergie bleef uit – ze bleven vooral begeleidingsband, met Usher als wild dansende ster.